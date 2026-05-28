Widok z lotu ptaka zapiera dech. Luksusowa posiadłość wirtuoza gitary trafiła na rynek

Michał Boroń

Legendarny gitarzysta Steve Vai w 2025 r. razem z żoną zdecydowali się na przeprowadzkę do miejscowości Rancho Santa Fe. Wirtuoz instrumentu wystawił na sprzedaż swój poprzedni luksusowy dom w Encino w Kalifornii, gdzie powstały jego słynne płyty.

Steve Vai w czerwonej koszuli gra na białej gitarze elektrycznej przed perkusją podczas koncertu.
Steve Vai uznawany jest za jednego z najlepszych gitarzystów wszech czasów

Steve Vai ze swoją żoną Pią na początku 2025 r. po trzech dekadach przeniósł się z luksusowej posiadłości w Encino w Kalifornii do Rancho Santa Fe w pobliżu Santa Fe (Nowy Meksyk).

To właśnie w Encino (za nieruchomość w połowie lat 90. zapłacił 1,2 mln dolarów) wirtuoz gitary nagrywał swoje płyty. W domu znajduje się m.in. pięć sypialni, sześć łazienek, studio nagraniowe i siłownia, a liczącym 900 m kw. terenie na powierzchni 900 metrów kwadratowych wybudowano również basen i kort tenisowy.

Steve Vai wystawił luksusową posiadłość na sprzedaż

"Twórcza świątynia, w której dekady muzyki zostały ożywione, jest rzadką i niezastąpioną ofertą. To prawdziwa posiadłość z bogatą historią - gdzie architektura, natura i sztuka spotykają się ze sobą - to coś więcej niż dom; to sanktuarium, oaza spokoju i żywe dzieło sztuki oraz historia muzyki współczesnej" - głosi pompatyczny opis.

"Przynajmniej basen nie jest w kształcie gitary" - śmieją się internauci w komentarzach.

Nieruchomość trafiła na rynek, a gitarzysta oczekuje za nią blisko 12 mln dolarów.

Kim jest Steve Vai?

65-letni obecnie Amerykanin jest wirtuozem gitary, wizjonerskim kompozytorem i producentem muzycznym, uznawanym za jednego z najlepszych gitarzystów wszech czasów.

Gry na gitarze zaczął się uczyć w wieku 12 lat od samego Joe Satrianiego, zaś w wieku lat 18 zaczął karierę u boku Franka Zappy. Przez te wszystkie lata zdobył wiele nagród - od statuetek Grammy (w sumie ma trzy statuetki i 15 nominacji) zaczynając, a na Les Paul Awards kończąc. Steve Vai w ciągu ponad 45 lat kariery sprzedał ponad 15 mln płyt.

Nagrywał z takimi gwiazdami, jak m.in. Frank Zappa, David Lee Roth i Whitesnake. Brał udział w koncertowych projektach G3 (z takimi tuzami gitary, jak m.in. Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen i Steve Lukather) i supergrupa Generation Axe (w składzie także Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt i Tosin Abasi). Od 2024 r. współtworzy projekt SATCHVAI ze swoim przyjacielem Joe Satrianim.

W 2024 r. Steve Vai wszedł w skład zespołu Beat, który razem z nim stworzyli Adrian Belew (wokal, gitara), Tony Levin (bas) i Danny Carey (perkusista Tool). Razem reinterpretują trzy kultowe albumy King Crimson z lat 80.: "Discipline" (1981), "Beat" (1982) i "Three Of A Perfect Pair" (1984) - z całą ich złożonością, energią i wirtuozerią. To wówczas w King Crimson występowali wspomniani Belew i Levin.

Dodajmy, że Steve Vai z grupą Beat będzie pierwszą gwiazdą Stratocastle, nowego, wyjątkowego miejsca na muzycznej mapie w Zamku Ćmielów (woj. świętokrzyskie). Zamek powstał w XVI wieku, w 2022 r. zabytkowe ruiny wykupiły osoby prywatne. Koncert Beat odbędzie się 17 lipca.

