Glen Hansard zginął rano 29 lipca po wypadku motocyklowym w Lucan w północnej części Dublina. W jednym z tamtejszych pubów regularnie występował dla lokalnej społeczności, z którą był związany od najmłodszych lat. Wokalista i muzyk pamiętany z grup The Swell Season, The Frames i kariery solowej miał 56 lat.

Szerokiej publiczności dał się poznać za sprawą występu w nakręconym minimalnym nakładem filmie "Once". Towarzyszyła mu pochodząca z Czech wokalistka i pianistka Markéta Irglova . Poznali się w 2004 r., kiedy jej rodzice na organizowany przez siebie festiwal zaprosili grupę The Frames (Irglova miała wówczas 16 lat). Podczas pracy nad "Once" ich relacja z zawodowej przekształciła się także w prywatną, jednak w 2009 r. zakończyli swój związek.

To z tego filmu pochodzi singel "Falling Slowly", który przyniósł parze Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Razem tworzyli też duet The Swell Season , który w pierwszej dekadzie XXI wieku stworzył dwie płyty "The Swell Season" (2006) i "Strict Joy" (2009), a w lipcu 2025 r. wydał trzeci album "Forward". Poza tym Glen Hansard rozwijał swoją karierę solową, a także wspierał m.in. Eddiego Veddera z Pearl Jam.

Co dalej z kolędowaniem gwiazd w Dublinie po śmierci Glena Hansarda?

Irlandczyk angażował się w liczne akcje potrzebującym. Od lat - wspierany przez wiele innych gwiazd tamtejszej sceny - w święta Bożego Narodzenia kolędował na Grafton Street w Dublinie, a środki zebrane podczas tego wydarzenia trafiały na rzecz osób zmagających się z bezdomnością. Do tej pory coroczna inicjatywa przyniosła ponad 2 mln euro, które za pośrednictwem Dublin Simon Community trafiły do potrzebujących.

W stolicy Irlandii w Wigilię u boku Glena Hansarda i jego przyjaciół występowali m.in. Bono i The Edge (wokalista i gitarzysta U2), Dermot Kennedy, Hozier, Imelda May, Sinéad O'Connor, Damien Rice oraz muzycy grup The Script i The Coronas.

Irlandzki serwis RSVP Live cytuje tamtejszego wokalistę i kompozytora Mundy'ego, który zadeklarował, że po śmierci swojego przyjaciela chce kontynuować te doroczne charytatywne występy.

"Wezmę na siebie część obowiązków, choć nie wszystkie. (...) Jestem pewien, że zaangażują się także inni artyści, na przykład Imelda May czy Liam Ó Maonlaí [lider Hothouse Flowers]. Glen był niesamowity - pełen energii, potrafił zmobilizować innych i przekonać muzyków, by w Wigilię zostawili swoje rodziny i przyszli wspólnie wystąpić" - podkreśla Mundy.

"Zawsze był to wspólny wysiłek. Wiem, że zarówno ja, jak i inni chcemy kontynuować tę wigilijną tradycję, ponieważ problem bezdomności niestety wciąż istnieje" - dodaje muzyk.