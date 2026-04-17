Wdowa po Grzegorzu Ciechowskim kontra Republika. Ciąg dalszy sporu
Sprawa o prawo do nazwy Republika będzie miała dalszy ciąg. "Fakt" informuje, że Anna Skrobiszewska, wdowa po Grzegorzu Ciechowskim, złożyła apelację od wyroku.
Anna Skrobiszewska (wdowa po Grzegorzu Ciechowskim wyszła potem za Wojciecha Skrobiszewskiego i przyjęła jego nazwisko) w rozmowie z PAP Life zadeklarowała, że w 2017 r. zastrzegła nazwę Republika.
Sprawa konfliktu między nią a żyjącymi muzykami zespołu ciągnie się jeszcze dłużej. Z jednej strony chodzi o prawa osobiste do nazwy zespołu, a z drugiej o prawa autorskie do utworów.
Anna Skrobiszewska kontra Republika. Będzie apelacja od wyroku
"Prawa do nazwy Republika to dobro osobiste wszystkich członków zespołu do chwili śmierci ostatniego z nas. Nie ma to nic wspólnego z prawami autorskimi i pokrewnymi ani z umowami fonograficznymi. (...) Republika będzie moja do chwili mojej śmierci i tego prawa własności nikt z moich spadkobierców nie odziedziczy. Prawa osobiste dotyczą konkretnej osoby i nie mogą być dziedziczone. To samo dotyczy wszystkich członków zespołu" - podkreśla Zbigniew Krzywański, gitarzysta Republiki, w rozmowie z "Faktem".
To właśnie on zdecydował się złożyć wniosek przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Republika". W czerwcu 2023 r. UPRP zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia procesu cywilnego.
W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu można było przeczytać, że dorobek Republiki stanowi efekt wspólnej pracy, talentu i wysiłku wszystkich jej członków, dlatego nazwa stanowi dobro osobiste przysługujące wszystkim muzykom na równych prawach. To właśnie do tego wyroku Anna Skrobiszewska złożyła apelację.
Poza Ciechowskim i Krzywańskim Republikę tworzyli również: Sławomir Ciesielski (perkusja), Paweł Kuczyński (bas) i Leszek Biolik (bas), a także dodatkowo przez krótki czas na początku lat 90.: Jacek Rodziewicz (instrumenty klawiszowe, saksofon) i José Torres (instrumenty perkusyjne).
Grzegorz Ciechowski zmarł 22 grudnia 2001 roku w Warszawie, a swój testament spisał chwilę przed śmiercią. Majątek przekazał drugiej żonie Annie Skrobiszewskiej, z którą miał trójkę dzieci - Helenę, Brunona i Józefinę. Ciechowski był też ojcem najstarszej córki - Weroniki, owoc związku z Małgorzatą Potocką.
"Od śmierci Grzegorza, czyli od ponad dwudziestu lat, opiekuję się spuścizną po nim. Zależy mi na pielęgnowaniu jego pamięci i dorobku. Dbam o jego dobre imię i staram się, by jego twórczość była cały czas dostępna" - mówiła Anna Skrobiszewska w rozmowie z PAP Life.