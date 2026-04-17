Anna Skrobiszewska (wdowa po Grzegorzu Ciechowskim wyszła potem za Wojciecha Skrobiszewskiego i przyjęła jego nazwisko) w rozmowie z PAP Life zadeklarowała, że w 2017 r. zastrzegła nazwę Republika.

Sprawa konfliktu między nią a żyjącymi muzykami zespołu ciągnie się jeszcze dłużej. Z jednej strony chodzi o prawa osobiste do nazwy zespołu, a z drugiej o prawa autorskie do utworów.

Anna Skrobiszewska kontra Republika. Będzie apelacja od wyroku

"Prawa do nazwy Republika to dobro osobiste wszystkich członków zespołu do chwili śmierci ostatniego z nas. Nie ma to nic wspólnego z prawami autorskimi i pokrewnymi ani z umowami fonograficznymi. (...) Republika będzie moja do chwili mojej śmierci i tego prawa własności nikt z moich spadkobierców nie odziedziczy. Prawa osobiste dotyczą konkretnej osoby i nie mogą być dziedziczone. To samo dotyczy wszystkich członków zespołu" - podkreśla Zbigniew Krzywański, gitarzysta Republiki, w rozmowie z "Faktem".

To właśnie on zdecydował się złożyć wniosek przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Republika". W czerwcu 2023 r. UPRP zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia procesu cywilnego.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu można było przeczytać, że dorobek Republiki stanowi efekt wspólnej pracy, talentu i wysiłku wszystkich jej członków, dlatego nazwa stanowi dobro osobiste przysługujące wszystkim muzykom na równych prawach. To właśnie do tego wyroku Anna Skrobiszewska złożyła apelację.

Poza Ciechowskim i Krzywańskim Republikę tworzyli również: Sławomir Ciesielski (perkusja), Paweł Kuczyński (bas) i Leszek Biolik (bas), a także dodatkowo przez krótki czas na początku lat 90.: Jacek Rodziewicz (instrumenty klawiszowe, saksofon) i José Torres (instrumenty perkusyjne).

Grzegorz Ciechowski zmarł 22 grudnia 2001 roku w Warszawie, a swój testament spisał chwilę przed śmiercią. Majątek przekazał drugiej żonie Annie Skrobiszewskiej, z którą miał trójkę dzieci - Helenę, Brunona i Józefinę. Ciechowski był też ojcem najstarszej córki - Weroniki, owoc związku z Małgorzatą Potocką.

"Od śmierci Grzegorza, czyli od ponad dwudziestu lat, opiekuję się spuścizną po nim. Zależy mi na pielęgnowaniu jego pamięci i dorobku. Dbam o jego dobre imię i staram się, by jego twórczość była cały czas dostępna" - mówiła Anna Skrobiszewska w rozmowie z PAP Life.

Cleo nie miała wątpliwości w "The Voice Kids": Jesteś fenomenem! TVP