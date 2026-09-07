Pierwszym singlem zapowiadającym płytę "TOTAL" był "co myśl, to lęk". Teraz zespół opublikował kolejny utwór, czyli "koledzy".

"Jest opowieścią o wzajemnym wsparciu oraz przyjaźni w trudnych momentach. Kompozycja pokazuje lżejsze, bardziej popowe oblicze zespołu, tworząc kontrast z pierwszym, mroczniejszym singlem 'co myśl, to lęk'" - opowiadają muzycy .WAVS.

Koncertowa i fizyczna premiera płyty odbędzie się 26 września 2026 roku podczas drugiej edycji autorskiego HEAVY POP FEST w krakowskim klubie Hype Park, gdzie obok .WAVS wystąpią także Metro, Mlecze, Toń oraz Taraban. Na streamingi "TOTAL" trafi 6 października.

.WAVS - heavy pop z Krakowa

Zespół .WAVS zadebiutował w 2019 roku albumem zatytułowanym po prostu ".WAVS". W 2023 roku wydali kolejną płytę - "HEAVY POP". "To zespół łączący brzmienia alternatywnego rocka inspirowane przełomem lat 90. i 00. z wyrazistą melodią oraz nowoczesną produkcją mainstreamową. Grupa zdefiniowała swoje brzmienie autorskim pojęciem heavy pop" - można przeczytać o ich muzyce.

Na koncie mają występy m.in. na Mystic Festival, Materiafest, Zew Się Budzi oraz zwycięstwo w konkursie zespołów na Rockowej Nocy w Rzeszowie, a także trasę u boku Me and That Man. .WAVS tworzą: Maciej "Macias" Kowalski (wokal, teksty), Grzegorz Szot (gitara), Karol Masternak (gitara basowa) i Jacek Dębski (perkusja).



