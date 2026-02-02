Wattie Buchan na początku koncertu w niemieckim Wiesbaden poczuł się źle. Frontman The Exploited przewrócił się na scenę. 68-latkiem błyskawicznie zajęły się służby medyczne, które przewiozły go do szpitala.

Z facebookowego profilu brytyjskiej legendy punk rocka dowiadujemy się, że w ostatnim czasie Wattie zmagał się z grypą. Upadek spowodowany był odwodnieniem. Problemy zdrowotne wokalisty sprawiły, że zespół odwołał nadchodzące koncerty w Tallinie i Rydze, czyli stolicach Estonii i Łotwy. Na razie grupa czeka na dalsze informacje, by podjąć decyzję w sprawie występów w Rostocku i Berlinie (Niemcy).

Muzycy The Exploited we wpisie podziękowali też ludziom, którzy udzielili pierwszej pomocy Wattiemu.

Wattie Buchan (The Exploited): Kolejne problemy zdrowotne legendy punk rocka

Ostatnie lata to historia poważnych problemów słynnego wokalisty, który już kilkakrotnie prosto ze sceny trafiał do szpitala. To właśnie podczas koncertów doznał choćby ataków serca (Lizbona 2014, Kolumbia 2022). Sprawy zdrowotne były też przyczyną odwołania licznych koncertów, w tym również w Polsce (jak choćby na Przystanku Woodstock, znanym obecnie jako Pol'and'Rock Festival).

Przypomnijmy, że legenda punk rocka ma być jedną z gwiazd festiwalu 3-Majówka we Wrocławiu (2 maja), a także zagrać trzy koncerty w ramach jubileuszowej trasy "45 Years Punks Not Dead Tour 2026".

12.06 - Łódź, Scenografia

13.06 - Gdynia, Klub Podwórko.art/Scena Ucho

15.06 - Szczecin, DK Słowianin.

The Exploited - legenda punk rocka

Najbardziej znany zespół z drugiej fali brytyjskiego punk rocka dowodzony jest przez charyzmatycznego wokalistę Wattiego Buchana, który ze swoim czerwonym irokezem stał się żywą ikoną punk rocka. Brytyjczycy regularnie odwiedzają Polskę, gdzie mają wielu oddanych fanów.

Kapela powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków.

Początkowo kapelę tworzyli Stevie Ross i Terry Buchan, którego wkrótce zastąpił jego brat, Wattie Buchan. Wattie jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Pierwsza EP-ka kapeli, zatytułowana "Army Life" ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta "Punk's Not Dead", która ugruntowała status zespołu jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka.

Tytuł debiutanckiego albumu kapeli na stałe wpisał się do słownika popkultury i często przywoływany jest zarówno przez fanów i muzyków punkowych.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych (ostatni z nich to "Fuck The System" z 2003 r.) i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie, jak: Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.

