W dziewiątej edycji "The Voice of Poland" (2018) Daniel Warakomski ustanowił rekord, błyskawicznie odwracając fotel Piotra Cugowskiego. "Raper o hardrockowym sercu" podczas Przesłuchań w ciemno sięgnął po przebój "Here I Go Again" grupy Whitesnake. W swojej drużynie chciała mieć go jeszcze Patrycja Markowska, jednak uczestnik na swojego trenera wybrał właśnie Cugowskiego.

"Spełniłeś oczekiwania Patrycji i Piotra, oni czekali na taki głos i w końcu wydarzył się cud!" - skomentował występ Daniela Michał Szpak.

Wokalista z programem pożegnał się na etapie Bitew. Współpracował przede wszystkim z wykonawcami związanymi ze sceną hiphopową, jak m.in. Zipera, Fu, Peja, Sir Mich, PiH, Kaczor, KaeN i RR Brygada.

Sick Saints debiutują z uczestnikiem "The Voice of Poland"

Daniel Warakomski dołączył do grającej mieszankę shock rocka z heavy metalem (pod szyldem brutal glam) grupy Sick Saints, zastępując Mateusza Żywickiego znanego jako The Snake. Nowy wokalista przyjął sceniczny pseudonim Skallor.

Jego debiutem w działającej od 2020 r. formacji jest utwór "Redyk" - pierwszy numer z polskim tekstem w dorobku Sick Saints.

"To opowieść o ślepym podążaniu za trendami, idolami czy zdaniem ogółu, które stają się znakiem czasu XXI wieku" - podkreśla zespół.

Obecnie Sick Saints to Skallor (wokal), Sick M (bas), St Tommy (perkusja) i Mighty Mike (gitary).

Kwartet ma na koncie wydany wiosną debiutancki album "Out of the Night", występy u boku Nocnego Kochanka w 2022 i 2023 roku, a także dwie samodzielne trasy, każdorazowo obejmujące kluby w dwunastu polskich miastach (2024). Dodajmy, że zespół znalazł się w gronie finalistów Eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2024, a także poprzedzał Ugly Kid Joe na ich koncertach w Polsce w czerwcu 2025 r.

"Brutal glam sięga głęboko w przeszłość, do zatęchłych piwnic Nowego Jorku początku lat 70., kiedy na światło dzienne chcieli wyjrzeć New York Dolls, a Kiss stali w blokach startowych, aby podbić świat swoimi riffami i komiksowym wizerunkiem. Sięga też do klubów Kalifornii początku kolejnej dekady, gdzie rodziły się thrash metal i glam metal, a Metallica i Mötley Crüe zaczynały swoją drogę na szczyt. Sick Saints nadało temu współczesną twarz unowocześniając brzmienie i tworząc mieszankę iście wybuchową" - czytamy w opisie zespołu.

