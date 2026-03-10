Nowy album "Dwie myśli stąd" zapowiadany jest jako otwarcie nowego rozdziału w historii Kraków Street Band. Choć będzie on pełen kontrastów i różnorodnych inspiracji, najważniejsza pozostaje piosenka.

Takim przykładem jest premierowy singel "Pomiędzy nami".

Kraków Street Band szykuje nowy album "Dwie myśli stąd"

"To utwór inny niż wszystko, do czego zespół zdążył przyzwyczaić swoich słuchaczy - kameralny, skupiony, pełen ciszy, która mówi więcej niż tysiąc dźwięków" - czytamy w informacji od wytwórni.

Ballada "Pomiędzy nami" opowiada o tym, co dzieje się w ciszy - o napięciach, bliskości i emocjach ukrytych w przestrzeni między słowami. Zespół w chórkach wsparły Aleksandra Luberda i Alicja Stępniak z grupy Miód, w której muzyce można usłyszeć inspiracje folkiem, bluesem, a także poezją śpiewaną z różnych stron świata. Wokalistki pojawiły się już u boku Kraków Street Band na urodzinowym koncercie w Nowohuckim Centrum Kultury w maju 2025 r.

9 kwietnia, dzień przed premierą albumu "Dwie myśli stąd", koncertem w Kędzierzynie-Koźlu grupa rozpocznie obejmującą kilkanaście miast trasę promującą nowe wydawnictwo. W planach są też m.in. występy w rodzinnym mieście (Klub Zaścianek, 17 kwietnia) i Warszawie (Studio Koncertowe im. Agnieszki Osieckiej, 9 maja).

Przypomnijmy, że Kraków Street Band w swoich autorskich kompozycjach balansuje między nowoczesnym folkiem, jazzem, bluesem, country, swingiem i bluegrassem. Frontmanem zespołu jest dobrze znany fanom bluesa Łukasz Wiśniewski (m.in. Hard Times, Blue Machine, supergrupa Harmonijkowy Atak), uznawany za jednego z najlepszych harmonijkarzy w Polsce.

W pełni autorska płyta "Going Away" przyniosła im w 2019 r. nominację do Fryderyka. Szersza publiczność miała okazję odkryła zespół za sprawą telewizyjnych programów "Must Be The Music" w Polsacie (finał siódmej edycji) i "Mam talent" (półfinał dziewiątej edycji).

