W latach 80. ten hit znał każdy Polak. Tak komentowali otaczającą ich rzeczywistość

Zespół Lombard powstał w 1981 roku w Poznaniu z inicjatywy Grzegorza Stróżniaka, który od samego początku pełnił rolę lidera, kompozytora i klawiszowca. Grupa szybko znalazła swoje miejsce na scenie muzycznej PRL-u, łącząc rocka z elementami popu i muzyki elektronicznej. Lombard wyróżniały przede wszystkim charyzmatyczne wokalistki oraz melodyjne utwory z niebanalnymi tekstami, poruszającymi tematy społeczne, emocjonalne i egzystencjalne. Już po debiucie zespół zyskał ogólnopolską popularność, a jego koncerty przyciągały tłumy fanów.

Debiut i droga do sukcesu

Pierwszym wielkim sukcesem Lombardu była płyta "Śmierć dyskotece!" wydana w 1983 r. Album spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno słuchaczy, jak i krytyków, a zespół stał się jednym z najważniejszych głosów polskiej sceny muzycznej lat 80. Utwory Lombardu szybko zaczęły pojawiać się w radiu i telewizji, co zwiększyło ich rozpoznawalność. Tego samego roku światło dzienne ujrzał również singiel, który po dziś dzień cieszy się ogromnym uznaniem.

"Szklana pogoda" - piosenka, która stała się symbolem

Utwór "Szklana pogoda" uznawany jest za jeden z największych przebojów Lombardu. Tekst autorstwa Marka Dutkiewicza, a także dynamiczna, nowofalowa aranżacja uczyniły z tej piosenki hymn dekady. "Szklana pogoda" jest jednocześnie metaforyczną refleksją nad stanem społeczeństwa w okresie PRL-u, jak i uniwersalnym obrazem emocjonalnego chłodu i wyobcowania. Charakterystyczna linia melodyczna i wyrazisty wokal Małgorzaty Ostrowskiej uczyniły ten utwór nieśmiertelnym klasykiem.

Wokalistki i skład zespołu

Najbardziej rozpoznawalną twarzą zespołu przez lata była Małgorzata Ostrowska, obdarzona mocnym i wyrazistym głosem. Jej sceniczną energię, charakterystyczny wizerunek i charyzmę pokochali fani w całej Polsce. Ostrowska śpiewała w zespole w latach 1981-1991, a potem sporadycznie powracała do współpracy z grupą. Drugą ważną postacią była Wanda Kwietniewska, która również nagrała kilka znaczących utworów z Lombardem, zanim zdecydowała się na solową karierę i założenie zespołu Wanda i Banda. Grzegorz Stróżniak, pomimo zmian personalnych, przez wszystkie dekady był fundamentem Lombardu - odpowiedzialnym za większość kompozycji i kierunek artystyczny zespołu. W składzie pojawiało się wielu znakomitych muzyków, takich jak Paweł Klimczak (gitara), Artur Malik (perkusja), czy Henryk Baran (bas).

Inne znane utwory Lombardu

Oprócz "Szklanej pogody", Lombard ma w swoim dorobku wiele piosenek, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. "Przeżyj to sam" to jeden z najbardziej poruszających manifestów pokolenia, nawołujący do niezależnego myślenia i działania. Kolejne przeboje takie jak "Gołębi puch", "Taniec pingwina na szkle", "Adriatyk, ocean gorący" czy "Deja vu - to już było" potwierdzają wszechstronność artystyczną zespołu i jego zdolność do tworzenia utworów zarówno lirycznych, jak i energicznych, zawsze pełnych emocji i zaangażowania.

Ewolucja i działalność po roku 2000

Lombard zdobywał wiele nagród i wyróżnień już od początku swojej działalności. Występował m.in. na festiwalach w Sopocie i Opolu oraz regularnie dominował na radiowych listach przebojów.

Po odejściu Małgorzaty Ostrowskiej, rolę wokalistki w 1999 roku objęła Marta Cugier. Jej silny głos i charyzma sceniczna pozwoliły Lombardowi odzyskać dawną energię i zainteresowanie słuchaczy. Zespół nagrywał nowe albumy, m.in. "Deja'vu" i "Show Time". Równocześnie formacja koncertowała w kraju i za granicą, często występując dla Polonii i na wydarzeniach patriotycznych.

