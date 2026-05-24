Robert Allen Zimmerman, znany jako Bob Dylan, urodził się 24 maja 1941 r. w Duluth w stanie Minnesota. Wychował się w rodzinie, której korzenie sięgały Europy Wschodniej. Już jako nastolatek fascynował się muzyką folkową, bluesem i rock and rollem. Pod koniec lat 50. rozpoczął studia na Uniwersytecie Minnesoty, gdzie zaczął występować pod pseudonimem, z którego znamy go do dziś. Inspirację zaczerpnął podobno z nazwiska walijskiego poety Dylana Thomasa.

Przełomowym momentem życia oraz muzycznej kariery artysty był 1961 r. i przeprowadzka do Nowego Jorku. Największym marzeniem Dylana było wówczas spotkanie idola, folkowego pieśniarza Woody'ego Guthriego. Jednocześnie aspirujący artysta sam chciał występować i być uwielbianym przez tłumy słuchaczy. Już rok później udało mu się osiągnąć pierwszy krok do celu - podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia Records i wydał debiutancki album zatytułowany po prostu "Bob Dylan". Płyta nie odniosła wielkiego sukcesu, lecz zwróciła uwagę krytyków na niezwykły talent młodego muzyka.

Bob Dylan zyskał sławę w latach 60. Do dziś uznaje się go za rewolucjonistę folk-rocka

Prawdziwa sława nadeszła wraz z albumem "The Freewheelin' Bob Dylan" z 1963 r. To właśnie na tej płycie znalazły się utwory "Blowin' in the Wind" oraz "A Hard Rain's A-Gonna Fall", które stały się hymnami ludzi walczących o prawa obywatelskie i protestujących przeciwko ówczesnej sytuacji w Wietnamie. Dylan szybko został uznany za "głos pokolenia", choć sam niechętnie akceptował tę rolę. Jego teksty łączyły poezję, politykę i filozofię, całkowicie zmieniając sposób postrzegania muzyki popularnej.

W połowie lat 60. artysta dokonał kolejnej rewolucji, bowiem porzucił tradycyjny folk na rzecz elektrycznego brzmienia rockowego. Albumy "Bringing It All Back Home", "Highway 61 Revisited" i "Blonde on Blonde" wywołały ogromne kontrowersje, ale jednocześnie zmieniły historię muzyki rockowej. Szczególne znaczenie miał utwór "Like a Rolling Stone", uznawany dziś za jedną z najważniejszych piosenek wszech czasów.

Jednym z najbardziej pamiętnych wydarzeń w karierze Dylana był koncert na festiwalu Newport Folk Festival w 1965 r. Artysta pojawił się tam z elektryczną gitarą i zespołem rockowym, czym wywołał oburzenie części publiczności przywiązanej do tradycyjnego folku. Dziś występ ten uważa się za symbol narodzin folk-rocka.

W 1966 r. Dylan uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu, po którym na kilka lat wycofał się z intensywnego życia koncertowego. W tym czasie nagrywał bardziej kameralne, refleksyjne utwory, czego efektem były albumy "John Wesley Harding" czy "Nashville Skyline", inspirowane muzyką country.

Lata 70. przyniosły kolejne artystyczne sukcesy, m.in. świetnie odebrany album "Blood on the Tracks" czy słynną trasę koncertową "Rolling Thunder Revue". W trakcie tournee muzyk występował m.in. z Joan Baez i Allen Ginsberg. Kilka lat później przeszedł religijną przemianę i nagrał serię albumów inspirowanych chrześcijaństwem, m.in. "Slow Train Coming".

Bob Dylan jest na scenie od ponad sześciu dekad. W 2016 r. doczekał się nawet Nagrody Nobla!

Od końca lat 80. artysta niemal nieprzerwanie koncertuje w ramach trasy określanej mianem "Never Ending Tour". Dylan występował na całym świecie, także w Polsce - m.in. w Warszawie i Wrocławiu. Jego twórczość inspiruje kolejne pokolenia muzyków - na jego muzyce wzorowali się m.in. Beatlesi, Neil Young czy David Bowie. Jego teksty analizuje się jak poezję, a krytycy wielokrotnie podkreślali, że wyniósł muzykę popularną do rangi sztuki literackiej.

Największym dowodem na ogromną wartość i wpływy twórczości Boba Dylana na społeczeństwo było przyznanie artyście w 2016 r. Literackiej Nagrody Nobla "za stworzenie nowych poetyckich form wyrazu w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni". Był to pierwszy przypadek w historii, gdy Nobel z literatury trafił do autora piosenek.

Dylan pozostaje artystą niezwykle tajemniczym i niejednoznacznym. Poza muzyką zajmuje się także malarstwem, pisarstwem i filmem. Mimo ponad sześćdziesięciu lat kariery nadal koncertuje i nagrywa nowe utwory. Dziś obchodzi swoje 85. urodziny.

