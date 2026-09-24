W latach 60. fanka weszła w posiadanie klucza do "miejsca narodzin The Beatles"! Teraz trafi on pod młotek

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Na licytację domu aukcyjnego Dominic Winter Auctioneers niedługo trafi oryginalny klucz frontowych drzwi do domu przy 20 Forthlin Road w Liverpoolu. To rodzinne mieszkanie Paula McCartneya, uznawane za "miejsce narodzin The Beatles". Wyjątkowa pamiątka trafi pod młotek 7 października, a eksperci szacują, że fani będą w stanie dać za nią od 2 do 3 tys. funtów (ok. 10-15 tys. złotych).

Czterech członków The Beatles w 1967 roku, ubrani w kolorowe stroje z lat 60., siedzą obok siebie.
Zespół The Beatles w 1967 r.Icon and ImageGetty Images

Paul McCartney mieszkał przy 20 Forthlin Road w Allerton na przedmieściach Liverpoolu wraz z rodziną w latach 1955-1963. To właśnie wtedy napisał i zaaranżował z Johnem Lennonem pierwsze wspólne przeboje - w salonie na pozór zwyczajnego, rodzinnego mieszkania. Dopiero później adres ten nazwano "miejscem narodzin The Beatles" i zaczęto traktować go niemalże jak miejsce święte.

Budynek tak ważny w historii legendarnego zespołu obecnie znajduje się pod opieką organizacji National Trust. Wszystko przez szczególne znaczenie dla brytyjskiej kultury.

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Klucz do rodzinnego domu Paula McCartneya trafił w ręce fanki w 1965 r. Wszystko dzięki jednemu listowi

Historia klucza do domu Paula McCartneya, który niedługo trafi na aukcję, wiąże się z listem z 1965 r., który wysłała 13-letnia wówczas fanka Beatlesów z Nowego Jorku. Kathy Salt była wielką miłośniczką twórczości legendarnego zespołu i marzyła o pamiątce z nim związanej. Nie znała nikogo w Liverpoolu, a aktualne adresy zamieszkania muzyków były wówczas tajemnicą, więc postanowiła nadać wiadomość z prośbą "Do Mieszkańca 20 Forthlin Road, Allerton, Liverpool".

Rodzina McCartneyów już od kilku lat mieszkała w zupełnie innym miejscu, więc list Kathy trafił w ręce nowego lokatora - Ashleya Jonesa. Ten, zamiast zignorować prośbę dziewczyny, postanowił jej pomóc. Nie miał bezpośredniego kontaktu z żadnym z muzyków, więc nie był w stanie załatwić 13-latce chociażby autografu, lecz wpadł na ciekawy pomysł. Kiedy sam wprowadzał się do słynnego już domu, otrzymał od poprzednich właścicieli dwa oryginalne klucze do drzwi wejściowych. W tamtym momencie jeden z nich postanowił sprezentować Kathy. Włożył go do koperty, zaznaczając w liście istnienie sporego prawdopodobieństwa, że używał go sam Paul McCartney.

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Od nietuzinkowej wymiany listów minęło sześć dekad, a Kathy Salt stwierdziła, że nacieszyła się już swoim prezentem. Teraz chciałaby, aby pamiątka po początkach Beatlesów, jak i inne eksponaty z jej kolekcji, trafiły do kolejnego fana. "Mam nadzieję, że moje skarby staną się własnością kogoś innego" - wyjawiła, cytowana przez BBC.

W ten sposób klucz do drzwi wejściowych mieszkania przy 20 Forthlin Road w Allerton przekazany został do brytyjskiego domu aukcyjnego Dominic Winter Auctioneers. Dyrektor instytucji, Chris Albury, podkreśla ogromną wartość przedmiotu, który trafi pod młotek już 7 października. Jego zdaniem trudno znaleźć artefakt związany z grupą The Beatles "o tak fascynującym pochodzeniu. Jednocześnie podkreśla, że klucz ma "bezpośredni i osobisty związek" z jednym z członków zespołu.

Szacuje się, że kwota, za którą jakiś miłośnik Beatlesów już niedługo kupi klucz, sięgnie od 2 do 3 tys. funtów, czyli ok. 10-15 tys. złotych.

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