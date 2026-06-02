Historia Vvae sięga 2025 roku, kiedy Piotrek Romański powołał do życia projekt mający początkowo charakter solowy. Od początku przyświecał mu konkretny cel. Chciał tworzyć muzykę osadzoną w gitarowym brzmieniu, ale jednocześnie śpiewaną po polsku. Był to także sposób na odejście od bardziej popowego charakteru wcześniejszych inspiracji i skierowanie się w stronę mocniejszych, bardziej emocjonalnych kompozycji.

Z czasem wokół projektu zaczęli gromadzić się kolejni muzycy. W pierwszym składzie znaleźli się Tomasz Szpyra odpowiedzialny za perkusję, basista Bartosz Mordosiewicz oraz Angelika Agapow, która zajęła się realizacją teledysków, marketingiem i wsparła zespół wokalnie. Później do grupy dołączyli również gitarzyści Sławek Cieplicki i Hubert Dobrucki.

Za moment oficjalnego startu działalności zespołu muzycy uznają listopad 2025 roku. Właśnie wtedy światło dzienne ujrzała debiutancka EP-ka "Krwawężnik".

Między pop-punkiem a emo

Brzmienie Vvae opiera się przede wszystkim na wyrazistych gitarach, które wysuwają się na pierwszy plan. Nie brakuje jednak również elementów charakterystycznych dla współczesnej sceny emo. W utworach słychać zarówno melodyjne partie wokalne, jak i bardziej ekspresyjne, krzyczane fragmenty. Całość dopełniają subtelne elektroniczne dodatki.

Muzycy nie ukrywają swoich inspiracji. Wśród zespołów, które miały wpływ na ich twórczość, wymieniają takie nazwy jak Story So Far i State Champs, ale również Underoath czy The Used. To właśnie z połączenia tych różnych muzycznych światów powstał styl, który dziś definiuje Vvae.

O swojej muzyce członkowie zespołu opowiadali także na antenie Radia Gorzów w audycji "Jestem z Miasta". Jak przyznali, jedną z motywacji do stworzenia projektu był brak polskojęzycznych wykonawców poruszających się w podobnej stylistyce.

"Muzyka pop-punkowa najczęściej kojarzy nam się z utworami, które nasze pokolenie słuchało w latach młodzieńczych, lecz tak naprawdę nigdy nie uświadczyliśmy jej w naszym kraju w polskiej interpretacji" - mówili.

Zdaniem muzyków sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Coraz większe zainteresowanie budzi także rodzima scena emo.

"Dopiero w przeciągu ostatnich lat można pokusić się o stwierdzenie, że polska scena emo zaczyna się poszerzać" - dodawali na antenie lokalnej rozgłośni.

Kolejny krok już w planach

Po zakończeniu promocji "Krwawężnika" muzycy skupiają się już na przygotowaniu pierwszego długogrającego wydawnictwa.

Jak zapowiadają, premierę nowych singli promujących album planują na przyszły rok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Vvae mogą w najbliższych miesiącach stać się jednym z najciekawszych nowych zespołów na alternatywnej scenie zachodniej Polski.





