Voyage 35 na trzech koncertach w Polsce. "Nadszedł odpowiedni moment"

Voyage 35 stworzyli Colin Edwin (basista Porcupine Tree w latach 1993-2010, obecnie muzyk międzynarodowej supergrupy O.R.k.) i John Wesley, koncertowy gitarzysta Porcupine Tree (2002-2010), znany również z współpracy z Fishem, byłym wokalistą Marillion.

Towarzyszą im pochodzący z Włoch obsługujący syntezatory wokalista Lorenzo Esposito Fornasari (frontman O.R.k. znany również jako Lef) i perkusista Alessandro Vagnoni (Bologna Violenta, okazjonalnie zastępujący Pata Mastelloto w O.R.k.).

Powstały na początku tego roku kwartet wykonuje własne interpretacje klasyków Porcupine Tree z początków zespołowej działalności, od debiutanckiego albumu "On The Sunday of Life" (1992) po "Lightbulb Sun" (2000).

Voyage 35 przypomni wczesną twórczość Porcupine Tree w Polsce

"Wiem, że wczesny materiał Porcupine Tree jest bardzo lubiany i wiele osób wyraziło chęć jego usłyszenia ponownie, jednak odtwarzanie przeszłości nigdy nie było moją pasją. Czas i inspiracja musiały być odpowiednie, a ten nowy zespół to idealna okazja" - podkreśla Colin Edwin.

Grupa we wrześniu rozpoczęła swoją pierwszą trasę po Europie. Wiosną 2027 r. muzycy odwiedzą kolejne kraje, w tym po raz pierwszy zagrają w Polsce.

18.03.2027 - Kraków, Klub Studio

19.03.2027 - Warszawa, Klub Proxima

20.03.2027 - Gdańsk, Klub Parlament.

Bilety w cenie 179 zł trafiły właśnie do sprzedaży.

"Dwugodzinny występ grupy będzie z pewnością niezwykłą gratką dla fanów psychodelicznego i progresywnego rocka" - zapowiadają organizatorzy z Rock-Serwis Agency.

"Wczesne lata zespołu Porcupine Tree miały w sobie pewną energię, naiwność i ducha, które bardzo cenię i wiem, że wielu fanów podziela tę nostalgię. Zazwyczaj nie patrzę wstecz, ale nadszedł odpowiedni moment, aby spojrzeć na to wszystko z nowej perspektywy i z nowym podejściem. Dlatego z niecierpliwością czekam na występy w duchu tamtych czasów i obserwowanie, jak rozwija się ten nowy zespół" - podkreśla Colin Edwin.

Wiosną Voyage 35 zaprezentował własne wersje dwóch nagrań Porcupine Tree - "The Nostalgia Factory" i "Even Less".

Dodajmy, że Edwin i Lef w składzie O.R.k. pojawią się 20 listopada w Klubie Gwarek w Krakowie.