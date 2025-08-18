Urszula to artystka, która na stałe wpisała się w historyczny kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Wokalistka wypromowała masę hitów i zagrała w każdym zakątku Polski (i nie tylko), zaś takie utwory jak "Luz blues, w niebie same dziury", "Konik na biegunach" czy "Dmuchawce, latawce, wiatr" zyskały miano ponadczasowych i nieodwracalnie zapisały się na kartach historii polskiej muzyki.

"Konik na biegunach": Od spokojnej wersji do rock'n'rollowego przeboju

"Konik, z drzewa koń na biegunach. Zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze, rozbawi" - ten kultowy wers z rockowego przeboju Urszuli z pewnością zna każdy Polak. W latach 90. utwór podbił rodzimy rynek muzyczny i wytyczył trendy, które ukształtowały następne lata polskiego pop-rocka. Niewielu pamięta jednak, że "Konik na biegunach" to tak naprawdę cover, który kiedyś brzmiał zupełnie inaczej.

"Pamiętam, kiedy w latach 60. Michał Hochman nagrał pierwszą wersję 'Konika na biegunach' - była to bardzo spokojna ballada. Moja mama, nosząc mnie na rękach, usypiała mnie właśnie przy 'Koniku'! Dziś to wydaje się niemożliwe przy naszej rockandrollowej wersji" - wspomina wokalistka, która już wkrótce wystąpi w kieleckiej Kadzielni podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji tuż obok największych gwiazd polskiej sceny, takich jak Edyta Górniak, Beata i Bajm, Doda, Smolasty, Cleo czy Skolim.

Artystka wróciła do piosenki w latach 90., kiedy w USA spotkała Michała Hochmana. Tam znów usłyszała starą, nastrojową wersję i od razu przypomniały jej się chwile z dzieciństwa. "Mama puszczała mi ją z pocztówek dźwiękowych na adapterze" - przypomina Urszula. Sam utwór z kolei powstał w 1960 roku.

