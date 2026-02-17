Twórczość Tool wymyka się jednoznacznemu szufladkowaniu, a w muzyce Amerykanów można znaleźć elementy m.in. progresywnego rocka, alternatywnego metalu czy psychodelii. Spore kłopoty sprawia też towarzysząca zespołowi otoczka (tajemniczość muzyków, wieloznaczność interpretacji tekstów, niezwykle ciekawa wizualna oprawa koncertów, płyt i teledysków). Niektórzy krytycy wprost stawiają Tool w roli następców King Crimson , pionierów progresywnego rocka z lat 70. XX wieku.

Działająca od 1990 r. grupa ma w dorobku duże płyty "Undertow" (1993), "Aenima" (1996), "Lateralus" (2001), "10,000 Days" (2006) i "Fear Inoculum" z września 2019 r. Trzynastoletnia przerwa między ostatnimi albumami sprawiła, że oczekiwania fanów mocno wzrosły, że na kolejny materiał nie trzeba będzie czekać aż tak długo.

Tool planuje nowy album na 2027 r.

W najnowszym wywiadzie dla Spiral Out Network perkusista Danny Carey ujawnił, że zespół pracuje nad kolejnym albumem i ma nadzieję, że pojawi się on w 2027 r.

"Życie jest naprawdę krótkie. Trzeba się zabrać do roboty teraz" - powiedział chwilę wcześniej wokalista zespołu Maynard James Keenan dla Loudwire Nights.

Danny Carey dodał teraz, że chciałby połączyć premierę szóstej płyty z koncertami w słynnej kulistej hali Sphere w Las Vegas. W otwartym we wrześniu 2023 r. obiekcie grali już m.in. U2, Eagles, Backstreet Boys czy Dead & Company. W maju i czerwcu tego roku swoją rezydenturę otrzyma tam grupa No Doubt dowodzona przez wokalistkę Gwen Stefani.

"Myślę, że nadawalibyśmy się do tej hali idealnie. Już polubiliśmy tych gości. Przygotowania do takiej rezydencji są dość intensywne. To kosztowne przedsięwzięcie. Potrzeba trochę czasu, żeby wyjść na plus. Myślę, że trzeba zagrać sporo koncertów, zanim się zarobi jakiekolwiek pieniądze" - powiedział perkusista, który poza Tool gra także w supergrupie Beat, przypominając klasyczne nagrania King Crimson z początku lat 80.

To z tym zespołem - w składzie występują także byli muzycy King Crimson: gitarzysta Adrian Belew i basista Tony Levin, a także wirtuoz gitary Steve Vai - przyjedzie do Polski, by 17 lipca zagrać podczas inauguracji Stratocastle, nowego, wyjątkowego miejsca na muzycznej mapie w Zamku Ćmielów (woj. świętokrzyskie).

