Dotychczasowy dorobek grupy U2 zamyka wydana w marcu 2023 r. płyta "Songs of Surrender", zawierająca ponownie nagraną kolekcję 40 utworów z całej kariery. Wcześniej pojawiły się albumy tworzące pewną całość "Songs of Innocence" (2014) i "Songs of Experience" (2017).

Niespodziewanie na przełomie zimy i wiosny tego roku irlandzki kwartet opublikował dwie EP-ki: "Days of Ash" (18 lutego) i "Easter Lily" (3 kwietnia).

Bono ujawnił tytuł nowej płyty U2

Wówczas muzycy podkreślali, że wciąż pracują nad pełnowymiarowym albumem, którego premiera planowana jest pod koniec tego roku. Już wiadomo, że zapowiadane wydawnictwo będzie skrajnie różnić się od dotychczasowych minialbumów. Płyta ma stanowić przeciwwagę dla mroczniejszych i bardziej politycznych tematów poruszonych na EP-kach "Days of Ash" oraz "Easter Lily".

"Wciąż wierzymy w intensywny rock'n'roll jako akt oporu wobec całego tego chaosu, który widzimy na naszych małych ekranach. To bez wątpienia chude lata dla wielu z nas, odczuwających zamęt panujący na świecie" - przekazał wtedy zespół.

W mediach społecznościowych szykująca się do obchodów 50-lecia działalności grupa zaczęła wypuszczać pierwsze zapowiedzi nowego singla "Silencio", który pojawi się w piątek.

Bono (wokal), The Edge (gitara), Adam Clayton (bas) i Larry Mullen Jr. (perkusja) pojawili się w podcaście prowadzonym przez Róisín Ingle z "The Irish Times". To właśnie tam wokalista nieoczekiwanie ujawnił tytuł nowej płyty U2.

"Czy mogę powiedzieć tytuł czy nie? Nie mogę tego powiedzieć. Ale powiem" - zdradził Bono. Nowy album nosić będzie tytuł "Carnaval de Luz" (Karnawał światła). Fani zwrócili uwagę na fakt, że ostatnie słowo może być nawiązaniem do 50-lecia zespołu - "L" to rzymskie 50, a "uz" można zapisać jako U2.

Szczegóły tego wydawnictwa i datę premiery mamy poznać w ciągu najbliższych dni.