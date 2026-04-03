Dotychczasowy dorobek grupy U2 zamyka wydana w marcu 2023 r. płyta "Songs of Surrender", zawierająca ponownie nagraną kolekcję 40 utworów z całej kariery. Wcześniej pojawiły się albumy tworzące pewną całość "Songs of Innocence" (2014) i "Songs of Experience" (2017).

W Środę Popielcową muzycy irlandzkiej formacji bez żadnych zapowiedzi wypuścili EP-kę "Days of Ash", będącą "zdecydowaną odpowiedzią na bieżące wydarzenia". Wydawnictwu towarzyszyło specjalne wydanie zina "Propaganda" zatytułowane "U2 - DAYS OF ASH: SIX POSTCARDS FROM THE PRESENT... WISH WE WEREN'T HERE".

U2 z nową EP-ką "Easter Lily". Co już wiemy?

W Wielki Piątek do serwisów streamingowych trafiła z kolei EP-ka "Easter Lily". Składający się z sześciu utworów nowy materiał skupia się na tematach przyjaźni, straty, nadziei i duchowej odnowy.

Jak przekazał w oświadczeniu zespół, przy pracy nad "Easter Lily" muzycy stawiali sobie bardzo osobiste pytania: "Czy nasze relacje są w stanie sprostać tym wymagającym czasom? Jak bardzo walczymy o przyjaźń? Czy nasza wiara przetrwa w świecie, w którym znaczenia są nieustannie zniekształcane przez algorytmy? Czy religia to tylko źródło podziałów... czy może jednak kryją się w niej odpowiedzi?".

Tytuł EP-ki jest ukłonem w stronę albumu "Easter" Patti Smith z 1978 roku, który Bono wskazał jako ważne źródło jego nadziei w młodości. "Z czasem spróbujemy przypomnieć światu o naszym istnieniu z odpowiednią oprawą i rozmachem, a to, co teraz... zostaje między nami a wami" - wskazał zespół.

Wydawnictwu towarzyszy specjalne cyfrowe wydanie e-zinu "Propaganda". Magazyn zawiera m.in. komentarze gitarzysty The Edge'a do utworów, tekst basisty Adama Claytona o uzdrawianiu przez sztukę oraz rozmowę Bono z franciszkaninem Richardem Rohrem. To symboliczny dodatek, bowiem 40 lat temu, w lutym 1986 roku, pierwszy numer "Propagandy" trafił do skrzynek pocztowych fanów U2 na całym świecie.

U2: Wciąż wierzymy w intensywny rock'n'roll

Przy okazji nowego wydawnictwa, muzycy zapewnili, że wciąż pracują nad pełnowymiarowym albumem, którego premiera planowana jest pod koniec tego roku. Już wiadomo, że zapowiadane wydawnictwo będzie skrajnie różnić się od dotychczasowych minialbumów. Płyta ma stanowić przeciwwagę dla mroczniejszych i bardziej politycznych tematów poruszonych na tegorocznych EP-kach: "Days of Ash" oraz "Easter Lily".

"Jesteśmy w studiu i nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem, który ma wybrzmieć NA SCENIE... bo tam właśnie żyje U2. Wciąż wierzymy w intensywny rock'n'roll jako akt oporu wobec całego tego chaosu, który widzimy na naszych małych ekranach. To bez wątpienia chude lata dla wielu z nas, odczuwających zamęt panujący na świecie" - przekazał zespół.

To kolejny materiał, przy którym pracował perkusista Larry Mullen Jr., który w 2023 r. przeszedł operację kręgosłupa. Podczas rezydentury w The Sphere w Las Vegas Mullena zastępował Holender Bram van den Berg.

