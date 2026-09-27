Najpierw grupa U2 wróciła tam, gdzie wszystko się zaczęło - do szkoły Mount Temple Comprehensive School w północnym Dublinie. To właśnie tam ówcześni nastolatkowie odpowiedzieli na ogłoszenie Larry'ego Mullena Jr. z 1976 r.: "Perkusista szuka muzyków do założenia zespołu".

50 lat później Bono (wokal), The Edge (gitara), Adam Clayton (bas) i Larry Mullen Jr. (perkusja) ponownie pojawili się w swojej szkole, by dać darmowy koncert dla liczącej ok. 1000 osób publiczności składającej się z młodzieży i nauczycieli. Przed bramą placówki zgromadzili się też fani zespołu.

Podczas trwającego nieco ponad pół godziny występu nie zabrakło utworów z debiutanckiego albumu "Boy" z 1980 r. ("I Will Follow" i "Out Of Control"), jak i nowego singla "Silencio", który zapowiada nachodzącą płytę "Carnaval De Luz" (premiera 13 listopada).

U2 w hołdzie dla Glena Hansarda

Nie był to koniec niespodzianek od U2. Kwartet pojawił się później na balkonie Bewley's Café na Grafton Street, głównej ulicy handlowej Dublina, niemal całkowicie paraliżując ruch pieszych.

Zespół oddał hołd swojemu przyjacielowi Glenowi Hansardowi, który co roku w Boże Narodzenie razem z gwiazdami irlandzkiej sceny muzycznej występował na Grafton Street, zbierając pieniądze dla bezdomnych i potrzebujących. Bono przypomniał postać zmarłego pod koniec lipca w wypadku na motocyklu muzyka, dedykując mu "All I Want Is You". Z kolei później spontanicznie i nieoczekiwanie The Edge zaśpiewał nagrodzony Oscarem przebój "Falling Slowly", który Hansard w duecie z Marketą Irlgovą nagrał do filmu "Once".

Dotychczasowy dorobek grupy U2 zamyka wydana w marcu 2023 r. płyta "Songs of Surrender", zawierająca ponownie nagraną kolekcję 40 utworów z całej kariery. Wcześniej pojawiły się albumy tworzące pewną całość "Songs of Innocence" (2014) i "Songs of Experience" (2017).

Niespodziewanie na przełomie zimy i wiosny tego roku irlandzki kwartet opublikował dwie EP-ki: "Days of Ash" (18 lutego) i "Easter Lily" (3 kwietnia).

Te minialbumy razem z nową płytą "Carnaval De Luz" powstały w tym samym okresie twórczym i są ze sobą symbolicznie połączone przez kalendarz liturgiczny. "Carnaval De Luz" zajmuje w tej opowieści miejsce przed Wielkim Postem i Wielkanocą - karnawał staje się celebracją cielesności i życia przed czasem wyrzeczenia, refleksji i odrodzenia.

U2 i szczegóły płyty "Carnaval De Luz" (tracklista):

1. "Go (Carnaval De Luz)"

2. "La Reina"

3. "Street Of Dreams"

4. "The Mirror Maker (Rosalía)"

5. "Superficiality"

6. "If The World Is At War We Better Not Be"

7. "Silencio"

8. "The Greatest Show On Earth"

9. "Glorify"

10. "Midnight Sunshine"

11. "Can't Stop Us Now"

12. "Torn" feat. Dolly Parton.