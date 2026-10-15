U2 szykują się do premiery krążka "Carnaval de Luz". Podzielili się nowym klipem i datami trasy koncertowej!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Do sieci trafił właśnie najnowszy teledysk U2, stworzony na potrzeby piosenki "The Greatest Show On Earth". Singiel jest zapowiedzią albumu "Carnaval de Luz" - pierwszego wydawnictwa kultowej grupy od dziewięciu lat. Premierę zapowiedziano na 13 listopada 2026 r., a fani zdecydowanie mają na co czekać. Formacja, na czele z Bono, planuje także trasę koncertową po stadionach - pierwszą od 2019 r.!

Dwóch muzyków U2 na scenie, jeden śpiewa do mikrofonu, drugi gra na gitarze akustycznej, w tle trzecia osoba.
U2 opublikowali teledysk do utworu "The Greatest Show On Earth"Win McNameeGetty Images

W czwartkowe popołudnie do sieci trafił najnowszy klip U2. Legendarny zespół podzielił się z fanami obrazem do piosenki "The Greatest Show On Earth". Utwór opowiada historię zakochanych, walczących o wiarę w siebie nawzajem. Z kolei wideo, nagrane na jednej z kalifornijskich pustyń, w satyryczny sposób przedstawia członków zespołu jako przedstawicieli religijnego zrzeszenia, w którym kobiety wykonują najcięższą pracę. Reżyserem teledysku jest Anton Corbijn.

Zobacz również:

David Surkamp (Pavlov's Dog) w 1975 r.
Rock

Nie żyje David Surkamp. Lider Pavlov's Dog miał 73 lata

Michał Boroń
Michał Boroń

Singiel "The Greatest Show On Earth" jest zapowiedzią nadchodzącego albumu irlandzkiego zespołu. Płyta nosić będzie tytuł "Carnaval de Luz" i w całości ma ukazać się już 13 listopada 2026 r. Będzie to pierwsze pełnoprawne wydawnictwo U2 od dziewięciu lat.

U2 szykują nowy album i ruszą w stadionową trasę koncertową! To pierwsze takie tournee od 2019 r.

W związku z premierą krążka muzycy szykują się także do stadionowej trasy koncertowej. Będzie to pierwsza taka seria występów U2 od czasów "The Joshua Tree Tour", które dobiegło końca w 2019 r.

Tournee "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth" rozpocznie się 23 lutego 2027 r. w Meksyku. Formacja, uznawana za jedną z najlepszych ekip koncertowych na świecie, ogłosiła także show w São Paulo i Buenos Aires. Wkrótce fani mają się doczekać dat w Ameryce Północnej i w Europie.

"'The Greatest Show on Earth'? To już poważne wyzwanie. Rzucamy je samym sobie, ale także wszystkim innym. Chcemy spróbować sprawić, by był to najlepszy wieczór w życiu kogokolwiek. Trochę showmana, trochę szamana, eksplozja kolorów, bezkompromisowe gitary, bas i perkusja oraz melodie, które zostają z człowiekiem. Bo skoro ludzie mają się pojawić, my z pewnością też tam będziemy" - zapowiadają członkowie U2.

"Wydarzenia": Vito w szkole. Muzyk wsparł kampanię "Inny rytm to nie błąd"Polsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze