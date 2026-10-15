W czwartkowe popołudnie do sieci trafił najnowszy klip U2. Legendarny zespół podzielił się z fanami obrazem do piosenki "The Greatest Show On Earth". Utwór opowiada historię zakochanych, walczących o wiarę w siebie nawzajem. Z kolei wideo, nagrane na jednej z kalifornijskich pustyń, w satyryczny sposób przedstawia członków zespołu jako przedstawicieli religijnego zrzeszenia, w którym kobiety wykonują najcięższą pracę. Reżyserem teledysku jest Anton Corbijn.

Singiel "The Greatest Show On Earth" jest zapowiedzią nadchodzącego albumu irlandzkiego zespołu. Płyta nosić będzie tytuł "Carnaval de Luz" i w całości ma ukazać się już 13 listopada 2026 r. Będzie to pierwsze pełnoprawne wydawnictwo U2 od dziewięciu lat.

U2 szykują nowy album i ruszą w stadionową trasę koncertową! To pierwsze takie tournee od 2019 r.

W związku z premierą krążka muzycy szykują się także do stadionowej trasy koncertowej. Będzie to pierwsza taka seria występów U2 od czasów "The Joshua Tree Tour", które dobiegło końca w 2019 r.

Tournee "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth" rozpocznie się 23 lutego 2027 r. w Meksyku. Formacja, uznawana za jedną z najlepszych ekip koncertowych na świecie, ogłosiła także show w São Paulo i Buenos Aires. Wkrótce fani mają się doczekać dat w Ameryce Północnej i w Europie.

"'The Greatest Show on Earth'? To już poważne wyzwanie. Rzucamy je samym sobie, ale także wszystkim innym. Chcemy spróbować sprawić, by był to najlepszy wieczór w życiu kogokolwiek. Trochę showmana, trochę szamana, eksplozja kolorów, bezkompromisowe gitary, bas i perkusja oraz melodie, które zostają z człowiekiem. Bo skoro ludzie mają się pojawić, my z pewnością też tam będziemy" - zapowiadają członkowie U2.