Dotychczasowy dorobek grupy U2 zamyka wydana w marcu 2023 r. płyta "Songs of Surrender", zawierająca ponownie nagraną kolekcję 40 utworów z całej kariery. Wcześniej pojawiły się albumy tworzące pewną całość "Songs of Innocence" (2014) i "Songs of Experience" (2017).

Niespodziewanie na przełomie zimy i wiosny tego roku irlandzki kwartet opublikował dwie EP-ki: "Days of Ash" (18 lutego) i "Easter Lily" (3 kwietnia).

Te minialbumy razem z nową płytą "Carnaval De Luz" powstały w tym samym okresie twórczym i są ze sobą symbolicznie połączone przez kalendarz liturgiczny. "Carnaval De Luz" (premiera 13 listopada) zajmuje w tej opowieści miejsce przed Wielkim Postem i Wielkanocą - karnawał staje się celebracją cielesności i życia przed czasem wyrzeczenia, refleksji i odrodzenia.

U2 i "Silencio". Irlandzka legenda zaprasza na karnawał

Zapowiedzią premierowego wydawnictwa jest singel "Silencio", krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surf punka, któremu towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku. Za reżyserię odpowiada Cliqua - meksykańsko-amerykański duet tworzony przez Pasquala Gutiérreza i Raúla "RJ" Sancheza.

Pierwszym utworem zapowiadającym nowy album był wydany w lipcu "Street of Dreams". Z kolei numerem spinającym "Carnaval De Luz" oraz obie EP-ki jest zamykające płytę "Torn" - duet Bono i Dolly Parton. Piosenkę napisali wspólnie U2, Parton i Johnny McDaid. To delikatna country'owa opowieść o zerwanych więziach rodzinnych, która nabiera szerszego znaczenia. Nagranie zawiera ostatnią zarejestrowaną partię wokalną zmarłej 25 sierpnia Dolly Parton.

Na nowej płycie pojawiają się także ważni współpracownicy zespołu. Brian Eno współtworzył i zagrał na syntezatorach w "Go (Carnaval De Luz)", "The Greatest Show On Earth" i "Can't Stop Us Now". Martin Garrix współtworzył "Glorify", a Daniel Lanois zagrał na pedal steel w "Torn". Przy "Silencio" dodatkową produkcją zajął się Ryan Tedder. Za produkcję całości albumu odpowiada Jacknife Lee.

"To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek - i po raz pierwszy w historii nagrania U2 wykorzystaliśmy struny flatwound. Tak tylko mówię" - zapowiada gitarzysta The Edge.

Bono: Rozpalmy większy ogień

Bono dodaje: "Zbliżcie się, zbliżcie się, zbliżcie się! Weźcie fioletowe skarpetki, złamane serca i różowe okulary naiwności… dajcie się zachwycić w gabinecie luster. Będą głośne gitary, głęboki bas, ekstatyczne rytmy i tak - pojawią się też srebrne łzy".

"Bo tuż za naszym karnawałem światła czają się najróżniejsze stworzenia... Ta sama wyobraźnia, która daje nam kreatywność, potrafi też tworzyć potwory. Dlatego gramy na bębnach głośniej. Rozpalamy większy ogień. Opowiadamy historie jeszcze bardziej szalone i zabawne. Melodie robimy słodsze, a piosenki muszą lśnić - bo jeśli świat pogrąża się w ciemności, my nie możemy" - podkreśla wokalista U2.

Dodajmy, że we wrześniu 1976 r. Larry Mullen Jr. przypiął na tablicy ogłoszeń w Mount Temple Comprehensive School w północnym Dublinie odręcznie napisaną kartkę z komunikatem: "Perkusista szuka muzyków do założenia zespołu". Reszta jest historią - fani błyskawicznie wyłapali, że tytuł "Carnaval De Luz" nawiązuje do 50-lecia zespołu. "L" to rzymskie 50, a "uz" można zapisać jako U2.

Dwanaście utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił. Brzmieniowo album przywołuje echa najbardziej eksperymentalnych momentów w dorobku U2, łącząc je z bardziej klasycznym songwritingiem w takich utworach jak "The Greatest Show On Earth", "Glorify" czy "Midnight Sunshine".

"Carnaval De Luz" ukaże się w wielu formatach, w tym w limitowanych deluxe boxach winylowych i CD, specjalnych kolorowych wariantach winylowych, a także na standardowym CD i winylu oraz cyfrowo. Przedsprzedaż i pre-save albumu są już dostępne.

U2 i szczegóły płyty "Carnaval De Luz" (tracklista):

1. "Go (Carnaval De Luz)"

2. "La Reina"

3. "Street Of Dreams"

4. "The Mirror Maker (Rosalía)"

5. "Superficiality"

6. "If The World Is At War We Better Not Be"

7. "Silencio"

8. "The Greatest Show On Earth"

9. "Glorify"

10. "Midnight Sunshine"

11. "Can't Stop Us Now"

12. "Torn" feat. Dolly Parton.