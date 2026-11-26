Na platformie Netflix w nocy polskiego czasu odbyła się transmisja na żywo pierwszego w historii meczu NFL rozgrywanego w wigilię Święta Dziękczynienia w Los Angeles. Na boisku drużyna Los Angeles Rams pokonała Green Bay Packers 26-13.

W przerwie wystąpiła grupa U2, która w 2002 r. była gwiazdą podczas przerwy Super Bowl, czyli finału ligi NFL. Zespół wsparli The Womack Sisters oraz chór.

"Dziękujemy za zaproszenie" - powiedział ze sceny Bono. W ramach wydarzenia "Touch Down" legendarny kwartet wykonał pięć utworów. Jednym z najbardziej poruszających momentów był hołd złożony ikonie country Dolly Parton w piosence "Torn". Nagranie z najnowszej płyty "Carnaval de Luz" było ostatnim utworem zarejestrowanym przed śmiercią Parton. Wizerunek uśmiechniętej wokalistki pojawił się nad okrągłą sceną, na której występowała grupa.

U2 - szczegóły występu "Touch Down":

"I Still Haven't Found What I'm Looking For"

"Sunday Bloody Sunday"

"Torn"

"Where the Streets Have No Name"

"Pride (In the Name of Love)".

W ramach promocji nowego albumu Bono (wokal), The Edge (gitara), Adam Clayton (bas) i Larry Mullen Jr. (perkusja) w 2027 r. ruszą w trasę "The Greatest Show On Earth World Tour". Irlandczycy w lutym 2027 r. pojawią się w Meksyku, a później w Ameryce Południowej. Od końca kwietnia do początku lipca zespół zagra w Europie (koncerty raptem w ośmiu krajach), a jesienią 2027 r. zaplanowano występy w Ameryce Północnej.

Fani U2 w Polsce liczą, że muzycy spełnią obietnicę rychłego powrotu swoich idoli nad Wisłę. Przypomnijmy, że do tej pory kwartet zagrał trzykrotnie w naszym kraju - po raz ostatni zagrali 6 sierpnia 2009 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie.