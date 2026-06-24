W pierwszej połowie lat 80. Maanam zdobył status legendy polskiego rocka, a Kora została jedną z największych gwiazd. Wkrótce jednak okazało się, że atmosfera w zespole zaczęła się psuć. Rozpadło się małżeństwo Kory i gitarzysty Marka Jackowskiego ; grupa nagrała też słabszy album "Mental Cut" (1985). Już na początku 1986 r. muzycy postanowili rozwiązać Maanam.

"W zespole działy się niezdrowe rzeczy i te niezdrowe rzeczy zagrażały mojemu zdrowiu psychicznemu. Musiałam się z tego wyłączyć, mam dwójkę wspaniałych dzieci, dla których nie miałam zbyt wiele czasu. Zajęłam się nimi i od razu stało się cudownie" - mówiła Kora magazynowi "Non Stop" w 1988 r.

Maanam: Płyta "Anioł i derwisz" nowym otwarciem

Kolejny eksperymentalny skład grupy odpowiadał za płytę "Się ściemnia", która została wydana dopiero w 1989 r. Mocnym punktem był przede wszystkim tytułowy singel (teledysk był pierwszym regularnie nadawanym przez MTV polskim wideoklipem), jednak reszta rozczarowała.

Na dobre Maanam reaktywował się w 1991 r., a u boku liderów ponownie pojawili się muzycy klasycznego składu: Ryszard Olesiński (gitara), Bogdan Kowalewski (bas) i Paweł Markowski (perkusja). Efektem był album "Derwisz i anioł", który otworzył nowy rozdział w historii zespołu, sprzedając się w ponad 120-tysięcznym nakładzie. Status wielkiego hitu zdobył "Wyjątkowo zimny maj", będący najlepszą wizytówką zespołu z lat 90.

"Płyta wprowadziła z powrotem Maanam na polski rynek. Wielkie przeboje: 'Anioł' i 'Wyjątkowo zimny maj'. Do 'Maja...' Alina Skiba zrobiła świetny teledysk... Ostatnia płyta z udziałem Bogdana Kowalewskiego, który potem uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, uniemożliwiającego mu dalsze granie na gitarze basowej" - opowiadał o tym wydawnictwie Kamil Sipowicz, od połowy lat 70. związany z Korą (ślub wzięli w 2013 r.).

Po 35 latach od premiery "Derwisz i anioł" doczeka się reedycji - oryginalny materiał został poddany remasteringowi. Wydawnictwo (premiera 3 lipca) dostępne będzie jako podwójny CD i trzypłytowy winyl. Poza zremasterowanym materiałem dostaniemy alternatywne wersje wybranych utworów oraz zapis koncertu z 1992 roku z Łodzi.

W serwisach streamingowych jest już singel "Derwisz", składający się z trzech utworów: "Derwisz" (2026 remaster), "Derwisz" (demo) i koncertowej wersji przeboju "Wyjątkowo zimny maj".

"Cały czas mam wrażenie, że jest w tej płycie coś, czego nie umiem wyrazić słowami" - mówił Marek Jackowski w wywiadzie dla "Tylko Rocka".

Maanam zawiesił swoją działalność w 2008 r. po wypadku Marka Jackowskiego. Ostatecznie zespół na scenę już nie wrócił. Gitarzysta zmarł w maju 2013 r. na zawał serca we Włoszech. Z kolei Kora w lipcu 2018 r. zmarła po walce z nowotworem. Nie żyje już także Ryszard Olesiński, który odszedł w lipcu 2025 r.

W zespole Ex Maanam swoją przygodę z muzyką kontynuują Paweł Markowski i Bogdan Kowalewski, przypominając twórczość macierzystej formacji.

Kora (1951-2018) Filip Nowobilski Interia.tv

Maanam - szczegóły reedycji płyty "Derwisz i anioł" (tracklista):

CD 1

"Nie bój się nie bój się" (2026 remaster)

"Co znaczą te słowa" (2026 remaster)

"Karuzela marzeń" (2026 remaster)

"Złote tango złoty deszcz" (2026 remaster)

"Samotność mieszka w pustych oknach" (2026 remaster)

"Street cowboys" (2026 remaster)

"Anioł (miłość to wieczna tęsknota)" (2026 remaster)

"Derwisz" (2026 remaster)

"W ciszy nawet kamień rośnie" (2026 remaster)

"Wyjątkowo zimny maj" (2026 remaster)

Bonusy:

"Derwisz" (wersja demo)

"Złote tango złoty deszcz" (wersja instrumentalna)

"Nie bój się" (wersja singlowa - kwiecień 1991)

CD 2 - Koncert, Łódź 1992

"Och, ten Hollywood" (live)

"Żądza pieniądza" (live)

"Nie bój się nie bój się" (live)

"Zdrada" (live)

"Samotność mieszka w pustych oknach" (live)

"Eksplozja" (live)

"Co znaczą te słowa" (live)

"Złote tango złoty deszcz" (live)

"Się ściemnia" (live)

"Krakowski spleen" (live)

"Wyjątkowo zimny maj" (live)

"Jest już późno piszę bzdury" (live)

"Karuzela marzeń" (live)

"O! nie rób tyle hałasu" (live)

"Raz dwa raz dwa" (live)

"Cykady na Cykladach" (live)

"W ciszy nawet kamień rośnie" (live)

"Kocham cię kochanie moje" (live).

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