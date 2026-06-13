Tegoroczna edycja Rock for People odbywa się między 10 a 14 czerwca na terenie dawnego lotniska Park 360 w Hradec Králové. Bliskość polskiej granicy sprawia, że impreza od lat jest obowiązkowym punktem w wakacyjnym kalendarzu wielu Polaków, szukających alternatywy dla rodzimych wydarzeń. Po niezwykle mocnym początku, podczas którego publiczność bawiła się do hitów takich gwiazd jak Limp Bizkit, Megadeth, Gorillaz czy Electric Callboy, nadszedł czas na trzeci dzień festiwalu. Piątek udowodnił, że organizatorzy w tym roku nie idą na żadne kompromisy, jeśli chodzi o gitarowe uderzenie. Wśród głównych gwiazd tego dnia znaleźli się m.in. Bring Me The Horizon, Three Days Grace, A Day To Remember czy Tom Morello.

Od legend po wschodzące gwiazdy

Trzeci dzień festiwalu upłynął pod znakiem niezwykle zróżnicowanych brzmień. Ogromne tłumy pod sceną zgromadził Tom Morello - legendarny gitarzysta Rage Against the Machine, który zaprezentował przekrojowy i niezwykle energetyczny set. Nie brakowało także mocnego politycznego przekazu, z którym muzyk kojarzony jest od lat. W pewnym momencie muzyk odwrócił swoją gitarę, a publiczności ukazało się hasło wyrażające sprzeciw faszyzmowi.

Tom Morello na Rock For People (12.06.2026 r.) Zobacz galerię + 8

Prawdziwe szaleństwo wywołali giganci z A Day To Remember, serwując fanom wybuchową mieszankę metalcore'u i pop-punku. Na czeskich scenach nie zabrakło również cięższego, bezkompromisowego grania. O solidną dawkę mocnych riffów zadbały formacje Gatecreeper oraz Dying Wish.

Trzeci dzień Rock For People 2026: A Day To Remember, Gatecreeper, Dying Wish Zobacz galerię + 27

Świetnie przyjęte koncerty dali także Basement, Dinosaur Pile-Up, Bilmuri, Ankor i Ivri.

Trzeci dzień Rock For People: Basement, Bilmuri, Dinosaur Pile-Up, Ivri, Ankor Zobacz galerię + 36

Przed festiwalową publicznością zaprezentował się również Ben Cristovao - jeden z najpopularniejszych artystów czeskiej sceny muzycznej, któremu na scenie przez chwilę towarzyszyła legenda KISS, gitarzysta Tommy Thayer! Internauci w komentarzach na profilu festiwalu podkreślają, że "tego nikt się nie spodziewał".

Ben Cristovao na Rock For People Zobacz galerię + 12





Piotr Kupicha wspomina zmarłego tatę. "Jak warknął, to wszyscy chodzili na baczność" INTERIA.PL