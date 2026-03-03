Trent Reznor zaniepokoił fanów. "Nie wiem, czy będziemy jeszcze koncertować"

Podczas koncertu w Tulsie, w stanie Oklahoma, Trent Reznor na chwilę przerwał występ, by wrócić pamięcią do początków kariery zespołu. Wspominał jeden z pierwszych występów w legendarnym klubie Cain's Ballroom, gdzie Nine Inch Nails występowali jako support przed Peterem Murphym.

Artysta przywołał obraz jednego z fanów stojącego z tyłu sali, który z pełnym zaangażowaniem śpiewał "Head Like a Hole".

"Pomyślałem wtedy: to wszystko, czego kiedykolwiek chciałem w życiu - nawiązać kontakt z kimś takim, jak ten gość z tyłu sali" - mówił ze sceny.

"Nie wiem, czy jeszcze będziemy koncertować"

Największe poruszenie wywołały jednak słowa, które padły chwilę później. Reznor niespodziewanie zasugerował, że przyszłość koncertowa zespołu stoi pod znakiem zapytania.

"Nie wiem, czy po tej trasie będziemy jeszcze koncertować, ale jestem dumny z tego, co teraz robimy. I jestem cholernie wdzięczny, że zdecydowaliście się spędzić ten wieczór z nami. Dziękuję wam bardzo" - powiedział do publiczności.

Choć wypowiedź zabrzmiała jak pożegnanie, nie towarzyszyła jej żadna oficjalna zapowiedź zakończenia działalności koncertowej.

Trasa "Peel It Back" i plany na najbliższe miesiące

Obecna trasa "Peel It Back" rozpoczęła się w 2025 roku i potrwa jeszcze tylko kilkanaście dni - jej finał zaplanowano na 16 marca w Sacramento. Następnie muzycy pojawią się na festiwalu Coachella, gdzie wystąpią wspólnie z Boys Noize pod szyldem Nine Inch Noize.

Do tej pory nic nie wskazywało na to, że trasa może mieć charakter pożegnalny. Zespół nie komunikował żadnych planów zawieszenia działalności koncertowej.

Historia lubi się powtarzać

Nie byłby to pierwszy raz, gdy Reznor zapowiada koniec koncertów. W 2009 roku ogłosił, że nadszedł moment, by "na jakiś czas pozwolić Nine Inch Nails zniknąć". Wówczas grupa wyruszyła w trasę "Wave Goodbye", która miała być definitywnym pożegnaniem.

Podczas jednego z klubowych koncertów w Nowym Jorku artysta mówił wprost: "To cholernie męczące, stary. Jestem na to za stary".

Rzeczywistość szybko zweryfikowała te deklaracje. Już w 2013 roku zespół powrócił z albumem "Hesitation Marks" i ruszył w kolejną światową trasę.

Nowa muzyka zamiast sceny?

Choć przyszłość koncertów pozostaje niepewna, sam Reznor studzi nastroje fanów. Pod koniec 2025 roku zdradził, że zespół pracuje nad nowym materiałem i chce skupić się właśnie na twórczości studyjnej.

"Pracujemy nad nowymi rzeczami i jesteśmy tym podekscytowani. Chcemy postawić Nine Inch Nails na pierwszym miejscu, zamiast brać na siebie wszystko inne" - mówił. "Iskra już się pojawiła i ta potrzeba wciąż w nas jest".

Ostatnie wydawnictwa grupy - "Ghosts V: Together" i "Ghosts VI: Locusts" - ukazały się w 2020 roku. W międzyczasie Reznor wraz z Atticusem Rossem rozwijał działalność kompozytorską, tworząc muzykę filmową, m.in. do produkcji "Tron: Ares".

Słowa Reznora, choć niejednoznaczne, natychmiast wywołały dyskusję wśród fanów. Historia pokazuje, że lider Nine Inch Nails niejednokrotnie zmieniał zdanie w kwestii przyszłości zespołu.

