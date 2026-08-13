Travis Barker zdradził kulisy związku z Kardashianką. Wyznaje jedną zasadę

Perkusista Blink-182 w rozmowie z magazynem "People" opowiedział o regule, której razem z żoną starają się przestrzegać od początku małżeństwa. Nie chodzi o unikanie sporów. Ważniejsze jest dla nich, aby nie kłaść się do łóżka w gniewie.

"Staramy się nigdy nie zasypiać, będąc na siebie źli" - wyjaśnił Barker.

Muzyk podał prosty przykład. Jedno z nich może czekać na wspólny lunch, podczas gdy drugie nie zauważy wiadomości i nie potwierdzi planów. Z pozoru niewielka sprawa potrafi wywołać niepotrzebne napięcie, dlatego wolą omówić ją od razu.

"Czasami wystarczy powiedzieć: kochanie, biorę za to odpowiedzialność, przepraszam, nie zobaczyłem wiadomości. Ważne jest wyjaśnienie sprawy, żeby nie iść spać z poczuciem, że straciło się bliskość" - dodał.

Nie zawsze próbują rozwiązać problem natychmiast. Barker zaznaczył, że w ich relacji równie istotna jest możliwość pobycia osobno i uspokojenia emocji. Po przerwie wracają jednak do rozmowy, zamiast udawać, że nic się nie wydarzyło.

Najpierw była przyjaźń i wspólne treningi

Kardashian i Barker znali się przez wiele lat, zanim w styczniu 2021 roku zaczęli się spotykać. Mieszkali niedaleko siebie, przyjaźnili się i regularnie ćwiczyli razem. Perkusista wspominał wcześniej, że wspólne bieganie oraz zainteresowanie zdrowym stylem życia mocno ich do siebie zbliżyły.

Jeszcze w 2021 roku para się zaręczyła. Wiosną następnego roku zorganizowała trzy ceremonie. Pierwsza odbyła się w Las Vegas i nie miała mocy prawnej. Oficjalny ślub wzięli 15 maja w Santa Barbara, a tydzień później świętowali ponownie we włoskim Portofino.

W listopadzie 2023 roku urodził się ich syn Rocky Thirteen. Wspólnie tworzą dużą, patchworkową rodzinę. Kardashian ma troje dzieci ze związku ze Scottem Disickiem, natomiast Barker jest ojcem Landona i Alabamy oraz pozostaje blisko związany z pasierbicą Atianą De La Hoyą.

Travis Barker opowie o życiu w filmie "Louder Than Fear"

Wypowiedź muzyka pojawiła się tuż przed premierą dokumentu "Travis Barker: Louder Than Fear". Film trafi 13 sierpnia do Hulu i Disney+. Powstawał przez blisko dekadę, dlatego obejmuje kilka bardzo różnych okresów życia perkusisty.

Barker wraca w nim między innymi do katastrofy lotniczej z 2008 roku. Był jedną z dwóch osób, które ją przeżyły, a przez kolejne lata odmawiał podróżowania samolotami. W dokumencie pojawią się również jego bliscy oraz muzycy związani z Blink-182.

Twórcy filmu przyznali, że pierwotnie planowali zakończyć historię znacznie wcześniej. Dopiero związek Barkera z Kourtney Kardashian, pojednanie z kolegami z zespołu i powrót do latania nadały dokumentowi brakujący finał.