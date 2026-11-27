Kourtney Kardashian zadzwoniła wieczorem do Khloé przez FaceTime. Obok niej byli Travis Barker i ich syn Rocky. Khloé wróciła wtedy do rozmowy, którą wcześniej odbyła ze szwagrem. Chciała wiedzieć, jak wygląda dzień siostry, skoro o spotkanie z nią trudno nie tylko jej.

Do rozmowy doszło podczas wydarzenia Hulu Get Real, na którym Barker zapowiadał swój dokument. Zdaniem Khloé muzyk sam zaczął temat jej relacji z Kourtney i podkreślił, że to nie przez niego siostry rzadko się widują. "W ogóle jej nie widuję", tak Khloé przytoczyła jego słowa. Barker miał dodać, że jest w tej samej sytuacji co ona: "Chcesz się z nią spotkać? Ja też chcę".

Khloé relacjonowała, że perkusista mówił też o tym, ile czasu Kourtney poświęca dzieciom i jak świetną jest mamą. Ona sama nie miała do Travisa pretensji. W programie podkreśliła, że od początku namawiała siostrę, by znajdowała czas dla męża. Chciałaby po prostu częściej widywać ją także poza rodzinnymi spotkaniami przed kamerami.

Kourtney Kardashian wcześniej odniosła się do plotek o rozstaniu

Kourtney i Travis pobrali się w maju 2022 roku, a w listopadzie następnego roku przyszedł na świat ich syn Rocky. W jednym z wcześniejszych odcinków programu Kourtney mówiła już o doniesieniach, jakoby przestali razem mieszkać i mieli się rozstać. Tym informacjom zaprzeczyła. W najnowszej rozmowie z Khloé zwróciła uwagę na inne przypuszczenie krążące wokół ich rodziny: że siostry widują się ‍‍‍rzadziej właśnie przez Travisa. Khloé zapewniła, że sama nigdy go o to nie obwiniała.