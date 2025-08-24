Budka Suflera powstała w Lublinie w 1974 roku, choć jej zalążki sięgają końcówki lat 60. Muzycy spotykali się na jam sessions, eksperymentowali z brzmieniem i szukali własnej drogi. Dopiero kilka lat później wykrystalizował się skład, który miał stworzyć jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny rockowej.

Historia piosenki "Cień wielkiej góry"

Tytułowy utwór "Cień wielkiej góry" powstał pod wpływem wydarzeń, które wstrząsnęły Polską. Jesienią 1973 roku w Himalajach zginęli dwaj młodzi alpiniści, Zbigniew Stępek i Andrzej Grzązek. Wydarzenie to mocno poruszyło muzyków, a szczególnie Krzysztofa Cugowskiego i Romualda Lipkę, którzy zdecydowali się oddać im hołd w formie muzycznej opowieści.

Wydany w 1975 roku album "Cień wielkiej góry" szybko zwrócił uwagę słuchaczy. To nie był typowy rockowy debiut, materiał łączył monumentalne kompozycje z refleksyjnymi tekstami i mocnym głosem Cugowskiego. Tytułowa suita, trwająca kilkanaście minut, stała się czymś wyjątkowym na tle ówczesnej polskiej muzyki, pokazując odwagę i ambicję młodej grupy.

Współpraca z Czesławem Niemenem

Na płycie pojawił się wyjątkowy gość - Czesław Niemen. Artysta, już wtedy legenda polskiej sceny, dograł partie syntezatora Moog, które wzbogaciły brzmienie albumu. Ten symboliczny gest uznania ze strony mistrza dodał Budce Suflera prestiżu i otworzył jej drogę do szerszej kariery.

"Cień wielkiej góry" jako manifest pokolenia

Debiut Budki Suflera był czymś więcej niż płytą rockową. Dla wielu słuchaczy stał się manifestem młodego pokolenia, które szukało własnej przestrzeni w muzyce i chciało wyrażać emocje w sposób odważny i nowoczesny. Album ugruntował pozycję zespołu i do dziś pozostaje jednym z kamieni milowych w historii polskiego rocka.