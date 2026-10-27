Tragedia zmieniła jego podejście do Led Zeppelin. "Nie potrzebowałem już zespołu"

W rozmowie z "The Sunday Times" Robert Plant opowiedział o tym, jak śmierć pięcioletniego syna Karaca wpłynęła na jego stosunek do Led Zeppelin. Choć grupa kontynuowała działalność, dla wokalisty powrót do wcześniejszej codzienności nie był możliwy. Muzyka i życie w trasie straciły znaczenie w obliczu rodzinnej tragedii.

Plant przyznał, że przebywanie za kulisami nie dawało mu już poczucia wspólnoty. W jego wspomnieniu dominują długie godziny oczekiwania i pragnienie, by znaleźć się gdzie indziej: "Po stracie syna nie potrzebowałem już zespołu. Takie muzyczne relacje są świetne, dopóki wszystko układa się dobrze. Kiedy jednak sprawy przybierają zły obrót, komu chciałoby się godzinami siedzieć za kulisami z ludźmi, z którymi utknęło się jeszcze w 1968 roku? Nie gracie w karty, nie wychodzicie do kina - po prostu czekacie. Zawsze marzyłem, żeby się stamtąd wyrwać" - powiedział wokalista.

Wiadomość o śmierci syna dotarła do niego podczas trasy

Karac, syn Planta i jego ówczesnej żony Maureen Wilson, zmarł 26 lipca 1977 roku. Miał pięć lat. Przyczyną była gwałtownie rozwijająca się infekcja żołądkowo-jelitowa. W tym czasie wokalista przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie Led Zeppelin koncertowali po wydaniu albumu "Presence".

Po tragedii odwołano pozostałe występy amerykańskiej trasy. Zespół nigdy później nie wrócił już na tournée po USA. Dla Planta najważniejsza stała się rodzina, a nie dalsze funkcjonowanie w jednej z najsłynniejszych grup rockowych świata.

Jego obecna wypowiedź nie jest pierwszą, w której mówi o tamtym przewartościowaniu. Już w wywiadzie dla "Rolling Stone" w 2007 roku podkreślał, że po stracie dziecka chciał przede wszystkim być z bliskimi.

"All My Love" powstało z myślą o zmarłym synu

Żałoba znalazła odzwierciedlenie w twórczości Planta. Wraz z Johnem Paulem Jonesem napisał "All My Love" - utwór poświęcony zmarłemu synowi. Kompozycja trafiła na album "In Through the Out Door", wydany w 1979 roku. Płyta ukazała się więc dwa lata po śmierci Karaca.

Led Zeppelin zakończyli działalność w 1980 roku, po śmierci perkusisty Johna Bonhama. Pozostali muzycy ogłosili decyzję 4 grudnia, wyjaśniając, że strata przyjaciela i szacunek dla jego rodziny nie pozwalają im kontynuować pracy w dotychczasowej formie.