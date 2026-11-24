Traffic stworzyli przebój z pomysłu aktora. Wszystko zaczęło się w Maroku

W latach 70. większość radiowych przebojów trwała zaledwie kilka minut. Brytyjska grupa Traffic postanowiła jednak pójść zupełnie inną drogą. W 1971 roku muzycy nagrali "The Low Spark of High Heeled Boys", kompozycję trwającą aż 11 minut i 44 sekundy. Co ciekawe, historia utworu zaczęła się nie w studiu nagraniowym, lecz podczas spotkania z hollywoodzkim aktorem.

Jim Capaldi przebywał wówczas w Maroku, gdzie spędzał czas z Michaelem J. Pollardem, znanym między innymi z filmu "Bonnie i Clyde". Obaj rozmawiali o muzyce, Bobie Dylanie i planowali wspólny projekt filmowy, który ostatecznie nigdy nie powstał.

Przed wyjazdem Pollard zapisał w notatniku muzyka tajemnicze słowa "The Low Spark of High Heeled Boys". Capaldi uznał, że świetnie oddają ducha ludzi żyjących na własnych zasadach. Z czasem wykorzystał je jako punkt wyjścia do nowej piosenki.

Aktor nie przypuszczał zapewne, że jego spontaniczny pomysł trafi do historii rocka.

Steve Winwood i Jim Capaldi postawili na improwizację. Tak powstał hit

Po powrocie do pracy z zespołem Capaldi zaczął rozwijać tekst, a Steve Winwood zajął się muzyką. Ich sposób komponowania odbiegał jednak od tradycyjnego pisania piosenek.

Winwood wspominał, że jego kolega często przynosił do studia jedynie kilka zapisanych zdań. Nie były one jeszcze podzielone na zwrotki i refreny. Muzycy rozpoczynali wspólne granie, a wokalista wplatał słowa w improwizowaną melodię.

Właśnie dzięki takiej swobodzie powstała rozbudowana kompozycja łącząca rock, jazz i charakterystyczne partie instrumentów klawiszowych. Nie miała typowej struktury radiowego przeboju, lecz stopniowo rozwijała kolejne muzyczne motywy.

Niemal 12 minut muzyki podbiło amerykańskie radio. Mija 55 lat

"The Low Spark of High Heeled Boys" trafił na piąty album studyjny Traffic, wydany 26 listopada 1971 roku. W 2026 roku przypada więc 55. rocznica premiery płyty.

Choć nagranie było zdecydowanie dłuższe od typowych singli, zyskało ogromną popularność w amerykańskich rozgłośniach rockowych. Stacje FM chętnie sięgały wówczas po ambitniejsze, wielominutowe kompozycje, dzięki czemu utwór dotarł do szerokiej publiczności.

Sukces piosenki pomógł również całemu albumowi. "The Low Spark of High Heeled Boys" dotarł do 7. miejsca amerykańskiej listy Billboard 200, stając się jednym z najważniejszych wydawnictw w dorobku zespołu.

Dla Steve'a Winwooda i Jima Capaldiego był to dowód, że muzyczna improwizacja nie musi oznaczać rezygnacji z popularności. A dla słuchaczy kolejna okazja, by przekonać się, że niemal 12 minut potrafi minąć zaskakująco szybko.