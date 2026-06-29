Tom Morello odwołuje europejską trasę. 102-letnia mama gwiazdora trafiła do szpitala

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Tom Morello poinformował fanów o nagłym odwołaniu wszystkich zaplanowanych na najbliższy czas europejskich koncertów. Słynny gitarzysta formacji Rage Against the Machine musi pilnie wrócić do domu, aby czuwać przy szpitalnym łóżku swojej 102-letniej matki, Mary Morello.

Tom Morello odwołał europejskie koncerty, by zaopiekować się 102-letnią matką, Mary Morello. Fani otrzymają zwroty za bilety.
Tom Morello na Rock for PeopleRobert WilkINTERIA.PL

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Tom Morello przekazał smutne wieści dotyczące nagłego pogorszenia stanu zdrowia swojej mamy. Gwiazdor nie zastanawiał się długo i natychmiast zdecydował się na skrócenie trasy, aby zapewnić jej swoją obecność i opiekę w tym trudnym czasie.

"Drodzy przyjaciele, fani i towarzysze, moja ukochana mama Mary Morello ponownie trafiła do szpitala, dlatego wracam do domu, by się nią zaopiekować. Koncertowanie z wami tego lata w Wielkiej Brytanii i Europie było niesamowitym doświadczeniem. Nie mogę się doczekać powrotu i kontynuowania tego, co wspólnie rozpoczęliśmy. Przesyłam wam mnóstwo miłości, jedności i siły" - napisał gitarzysta w oficjalnym komunikacie opublikowanym na Instagramie.

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Odwołane festiwale i zwroty za bilety

Nagła zmiana planów artysty bezpośrednio wpływa na harmonogram letnich wydarzeń w kilku europejskich państwach. Z koncertowej rozpiski całkowicie zniknął między innymi występ podczas festiwalu w norweskim Oslo, a także zaplanowane show w Hiszpanii. Zespół amerykańskiego gwiazdora zadbał od razu o kwestie formalne - przekazano informację, że fani, którzy zakupili wejściówki na odwołane koncerty w Paryżu oraz Londynie, mogą liczyć na pełny zwrot poniesionych kosztów.

Mary Morello, która ma obecnie 102 lata, od zawsze odgrywała kluczową rolę zarówno w życiu prywatnym, jak i w kształtowaniu postaw swojego syna. Kobieta zapisała się na kartach historii muzyki jako nieustraszona aktywistka. W 1987 roku powołała do życia organizację Parents for Rock and Rap, której nadrzędnym celem była walka z systemową cenzurą. Mary stanowczo sprzeciwiała się między innymi nakładanemu na wydawców obowiązkowi stygmatyzowania płyt kontrowersyjnymi naklejkami ostrzegawczymi "Parental Advisory".

Aktywizm zapisany w genach

Warto podkreślić, że mocne zaangażowanie społeczno-polityczne jest u gitarzysty głęboko zakorzenione w historii jego rodziny. Oprócz matki broniącej przez dekady wolności słowa, ogromny wpływ na życiową drogę muzyka miał jego ojciec, który w przeszłości był kenijskim działaczem i walczył o niepodległość swojego kraju. Sam filar Rage Against the Machine od lat wiernie kontynuuje tę rodzinną tradycję. Morello wielokrotnie wykorzystywał swoją popularność, by zabierać głos w palących kwestiach społecznych i politycznych, stając chociażby w obronie osób dotkniętych kryzysem bezdomności.

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