"Layla" to jedna z najbardziej znanych piosenek Erica Claptona, będąca jednocześnie klasyką rocka. Utwór wydany został w grudniu 1970 r. przez zespół Derek and the Dominos (w którym grał wówczas muzyk) i pierwotnie nie odniósł sukcesu komercyjnego. Zebrał jednak pozytywne opinie krytyków oraz publiczności, dzięki czemu w 1972 r. znalazł się na szczytach list przebojów na całym świecie. Dwie dekady później Clapton nagrał również jego akustyczną wersję, która przyniosła mu nagrodę Grammy.

Do dziś wielu słuchaczy zastanawia się, czy tytułowa Layla istniała naprawdę i o czym dokładnie opowiada utwór. Za tajemniczym imieniem w rzeczywistości kryła się Pattie Boyd - angielska fotografka i modelka, będąca jednocześnie skrytą miłością Erika Claptona oraz żoną Geogre'a Harrisona z The Beatles.

Pattie Boyd poznała George'a Harrisona w 1964 r. na planie filmu "A Hard Day's Night". Od razu wpadli sobie w oko, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Później, właśnie za pośrednictwem swojego męża, kobieta poznała Claptona. Początkowo nic nie wskazywało na to, że przyjaźń może przerodzić się w coś poważniejszego, lecz z czasem Eric zaczął zakochiwać się w kobiecie. W 1970 r. po raz pierwszy okazał jej swoje uczucia, wysyłając jej tajemnicze listy podpisane jako "E".

"Layla" poruszyła serce skrytej miłości Claptona. Oto, jaka historia kryje się za tekstem

Wkrótce Brytyjczyk stworzył piosenkę o skrytej miłości, którą postanowił pokazać swojej muzie. Puszczając Boyd "Laylę", opowiedział, że inspiracją do napisania kawałka była perska opowieść z XII wieku - "The Story of Layla and Majnun". Historia dotyczyła młodego poety, który z powodu swojej nieodwzajemnionej miłości do pięknej Layli zyskał przydomek szaleńca. Żona Harrisona po latach ujawniała, że piosenka zrobiła na niej wielkie wrażenie. Doceniła pasję, szczerą miłość i emocjonalność w niej zawarte, lecz jednocześnie zaczęła czuć się winna, myśląc o swoim mężu.

Jeszcze tego samego wieczora Clapton zebrał się na odwagę i wyznał również Harrisonowi, że zakochany jest w jego żonie. W ten sposób osobista historia miłosna trojga ludzi stała się częścią historii rocka.

Eric Clapton wreszcie zdobył serce Pattie Boyd. Po latach także ich małżeństwo zakończyło się rozwodem

Małżeństwo Boyd i Harrisona nie przetrwało próby czasu. Związek rozpadł się, a rozwód sfinalizowano w 1977 r. Minęły dwa lata, a kobieta znalazła pocieszenie w ramionach Erica, który zdobył jej serce romantycznymi piosenkami. Jej małżeństwo z gitarzystą trwało do 1989 r. i niestety również zakończyło się rozwodem. Wszystko przez uzależnienia artysty i jego liczne romanse.