Opinia publiczna latami wierzyła, że to relacja Yoko Ono i Johna Lennona doprowadziła do rozpadu "Wielkiej Czwórki z Liverpoolu". Po latach w obronie Ono stanął Paul McCartney.

"Z pewnością to nie ona rozbiła zespół. On sam się rozwalił. Yoko pokazała Johnowi nowe spojrzenie na wiele rzeczy, to było dla niego bardzo atrakcyjne. Ale to już był dla Johna czas, żeby odejść. Zrobiłby to tak czy inaczej" - powiedział w 2012 r. McCartney.

Anna Sawai zagra Yoko Ono. "Ludziom się to nie podobało"

Anna Sawai, która w cyklu "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" sportretuje Ono, przekonuje, że ta Japonka jest jedną z "najbardziej niezrozumianych postaci".

"Historia Ono jest dla mnie niezwykle inspirująca, a ludzie tak naprawdę nie znają jej prawdziwej tożsamości" - powiedziała w rozmowie z magazynem "People" Sawai. "Ona jest niesamowitą artystką. Poza tym, była po prostu niezależną kobietą, a ludziom się to nie podobało. Chcieli Johna Lennona dla siebie, a ona była łatwym celem. To dla mnie bardzo ważne, że mogę opowiedzieć jej historię" - dodała.

Aby jak najpełniej przygotować się do roli, którą widownia będzie mogła ocenić w kwietniu 2028 roku, aktorka skrzętnie wertowała książki poświęcone Ono oraz analizowała jej twórczość muzyczną i artystyczną, która, jak zauważa, wiele mówi o jej osobowości.

"Marzyłam o tym, żeby opowiedzieć jej historię i nie sądziłam, że stanie się to tak szybko" - przyznała Sawai w wywiadzie dla Variety. "Mam wrażenie, że ludzie wciąż nie rozumieją jej wersji. I myślę, że w tym filmie będziemy mogli opowiedzieć tę stronę historii" - dodała.

Projekt Sama Mendesa, w którym wystąpi Sawai, nie jest pojedynczym filmem, lecz serią składającą się z czterech osobnych produkcji. Sawai zagra w filmie poświęconym Johnowi Lennonowi. Każdy z obrazów opowie historię zespołu z perspektywy innego muzyka. Japońsko-nowozelandzka aktorka (urodziła się w Wellington, jej rodzice mieli japońskie korzenie, do ojczyzny wrócili, gdy Anna miała 10 lat) wystąpi u boku Harrisa Dickinsona, który zagra Lennona.

93-letnia obecnie Yoko Ono, aktywistka, performerka i wokalistka, wyszła za mąż za Johna Lennona w marcu 1969 r. Parą stali się kilka miesięcy wcześniej, kiedy Lennon był jeszcze mężem Cynthii (z domu Powell).

