Zamieszanie w Budce Suflera rozpoczęło się w połowie sierpnia. Poszło o archiwalne nagranie z solowego koncertu Jacka Kawalca, na którym parodiował on Zenka Martyniuka, śpiewając prześmiewczą wersję hitu "Przez twe oczy zielone".

Wówczas Tomasz Zeliszewski, perkusista i obecny lider Budki Suflera, wydał komunikat, w którym zdystansował się od występu Kawalca oraz przeprosił gwiazdora disco polo. Na to Jacek Kawalec zdecydował się odejść z Budki, argumentując, że "nikt nie ma prawa cenzurować wypowiedzi artystycznych".

Wokalista podkreślił, że dokończy zakontraktowane wcześniej koncerty z zespołem. Ostatnie występy z jego udziałem odbędą się w Warszawie (12 września) i Wilnie na Litwie (19 września).

Budka Suflera: Kto zastąpi Jacka Kawalca?

Od 2022 r. w Budce występowała trójka wokalistów: Robert Żarczyński, Irena Michalska i Jacek Kawalec. To właśnie oni śpiewali na ostatniej studyjnej płycie "Skaza". Zespół od dłuższego czasu zapowiada nowy album "Judyta", z którego do tej pory ujawnił cztery single: "Obłoki", "Ptaki na mych rękach", "Boję się kochać" i "Nie chcę z tobą być". Za główne partie wokalne w tych piosenkach odpowiada Irena Michalska.

Na niektórych ostatnich koncertach w składzie Budki Suflera dodatkowo pojawiał się Krzysztof Wałecki. To właśnie on nieoficjalnie szykowany jest na następcę Jacka Kawalca (na razie zespół milczy na ten temat, nie odpowiada też na komentarze fanów na ten temat). Wałecki pojawi się też gościnnie na sobotnim koncercie w Warszawie.

Rockowy wokalista na muzycznej scenie obecny jest od początku lat 80. Największą popularność zdobył z grupą Oddział Zamknięty, do której został zaproszony w 1995 r. przez lidera i gitarzystę Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskiego. Razem z Oddziałem wydał płytę "Parszywa 13" (1997), na której zadebiutował w roli autora tekstów.

Po rozstaniu z OZ zaczął nagrywać solo, a w 2005 r. oficjalnie zaczął funkcjonować jego zespół Vintage. W 2016 r. powrócił do Oddziału Zamkniętego. Już wówczas pojawiały się informacje, że legenda polskiego rocka pracuje nad następcą płyty "Co na to ludzie" z 2001 r. (wokalistą był wówczas Marcin Czyżewski), jednak do tej pory materiał się nie ukazał.

- W zespół wstąpił nowy duch, mamy teraz bardzo mocny skład. "Pogorzałka" [Wojtek Łuczaj-Pogorzelski] jest w tej chwili w doskonałej formie. Będziemy tworzyć nowe utwory, bo chcemy wydać nową płytę jak najszybciej to jest możliwe - opowiadał Interii w 2016 r. Krzysztof Wałecki.