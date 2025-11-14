"To była niesamowita podróż, ale naprawdę przyszedł moment, by cieszyć się emeryturą. Kocham was z całego serca" - ogłosił David Coverdale, przekazując informację o tym, że po ponad 50 latach działalności na muzycznej scenie nadszedł czas, by "powiesić na kołku rock'n'rollowe koturny i obcisłe dżinsy".

Decyzja 74-letniego obecnie wokalisty oznacza również koniec hardrockowej grupy Whitesnake, która z przerwami funkcjonowała od 1978 r. Wcześniej - w latach 1973-76 - Coverdale śpiewał w Deep Purple (tzw. Mk III i Mk IV).

Ostatni skład Whitesnake poza liderem tworzyli Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Tommy Aldridge (perkusja), Włoch Michele Luppi (instrumenty klawiszowe), grający na instrumentach klawiszowych wokalista Dino Jelusić (na muzycznej scenie działa też solo jako Dino Jelusick) i obsługująca bas Irlandka Tanya O'Callaghan. Ostatnia dwójka dołączyła w 2021 r.

David Coverdale (Whitesnake) przechodzi na emeryturę

Informacja przekazana przez rockmana nie jest jakąś wielką niespodzianką. W związku z problemami zdrowotnymi muzyków (przede wszystkim właśnie Coverdale'a) pożegnalna trasa Whitesnake "The Farewell Tour" została przerwana. W jej ramach zespół zdążył odwiedzić Polskę (Tauron Arena Kraków, czerwiec 2022 r.).

Pozostali muzycy zajęli się innymi projektami - Reb Beach znalazł czasową pracę jako zastępca w supergrupie The Dead Daisies, wydał też nową płytę z zespołem Winger. Joel Hoekstra również w roli zastępcy wsparł niemiecką formację Accept. Z kolei Michele Luppi powrócił do Vision Divine w roli głównego wokalisty, a Tanya O'Callaghan dołączyła do zespołu Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden.

Rozchwytywany jest także Dino Jelusić, który w 2003 r. został pierwszym zwycięzcą Eurowizji Junior - miał wówczas 11 lat. Chorwat znalazł się w składzie nowego progmetalowego projektu Whom Gods Destroy, który współtworzą również m.in. Derek Sherinian (były klawiszowiec Dream Theater) i gitarzysta Ron "Bumblefoot" Thal (m.in. eks-Guns N' Roses, Sons Of Apollo, Asia). W 2023 r. wokalista wydał też płytę "Follow the Blind Man" pod szyldem Jelusick, a we wrześniu 2025 r. kolejny materiał "Apolitical Ecstasy".

Studyjny dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. album "Flesh & Blood". W kolejnych latach ukazywały się składankowe wydawnictwa "The Rock Album", "Love Songs" i "The Blues Album" zawierające dobrze znane przeboje oraz mniej popularne utwory w odświeżonych wersjach.

Z kolei w październiku 2024 r. pojawił się sygnowany nazwą Whitesnake specjalny box "Into the Light: The Solo Albums", na który składają się solowe wydawnictwa Coverdale'a ze specjalnymi dodatkami (demówki, bonusy, nowe remiksy).

Największym komercyjnym sukcesem Whitesnake pozostaje płyta "1987", która rozeszła się na świecie w ponad 25-mln nakładzie. Z tego albumu pochodzą przeboje "Here I Go Again", "Still of the Night", "Is This Love" i "Give Me All Your Love".

