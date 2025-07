Z tej płyty pochodzą tak wielkie przeboje, jak m.in. "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Roll With It", "Some Might Say" czy "Champagne Supernova". Jubileuszowa reedycja zostanie poszerzona o pięć nowych, akustycznych wersji utworów: "Cast No Shadow", "Morning Glory", "Wonderwall", "Champagne Supernova" oraz "Acquiesce".