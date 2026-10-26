"Legendarny zespół. Legendarny koncert. Legendarne nagranie - po raz pierwszy na winylu. Dwóm czerwonym dyskom towarzyszą zdjęcia z występu w Sali Kongresowej i wspomnienia Zbigniewa Hołdysa, Grzegorza Markowskiego, Ryszarda Sygitowicza oraz Bogdana Olewicza" - czytamy w opisie koncertowej płyty "Rock Jamboree '81" grupy Perfect.

Zapis tamtego koncertu był znany ze skromnego wydania na CD z 2009 r. Teraz do sprzedaży trafiło nowe wydanie, bogate w archiwalne zdjęcia i wspomnienia artystów. Całość ukazuje się w formie podwójnego albumu winylowego LP (w wersji standardowej w kolorze czerwonym) oraz na płycie CD. Album dostępny jest również we wszystkich serwisach streamingowych, także tych oferujących dźwięk w wysokiej rozdzielczości.

Perfect był wtedy na szczycie. Grzegorz Markowski: Zaistnieliśmy na następne 40 lat

Na płytę trafiło 14 utworów, w tym zagrana aż dwa razy piosenka-manifest "Chcemy być sobą". Muzyka prezentowana jest bez cięć i wyciszeń, a piosenki - jak w pamiętny wieczór 26 października 1981 r. - połączone są żarliwymi zapowiedziami pierwszego lidera, Zbigniewa Hołdysa.

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Wydawca - Agencja Muzyczna Polskiego Radia - przypomina, że niespełna dwa miesiące po tym koncercie gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny. Kariera będącego wówczas na szczycie Perfectu została wstrzymana, a później zespół wszedł w okres zmian personalnych, wzlotów i upadków.

Koncert w Sali Kongresowej to zarazem ukoronowanie pierwszego składu, który tworzyli: Grzegorz Markowski (wokal), Zbigniew Hołdys (gitara), Ryszard Sygitowicz (gitara), Zdzisław Zawadzki (bas) i Piotr Szkudelski (perkusja).

"Widziałem radosne twarze. Szczęśliwe oczy. Zaistnieliśmy na następne 40 lat" - wspomina Grzegorz Markowski, który w 2021 r. przeszedł na muzyczną emeryturę.

Zbigniew Hołdys w mediach społecznościowych nie krył wzruszenia, gdy oglądał nowe wydanie.

"Koncert miał znakomitą energię, Rysiek i Zdzisiek grali wspaniale, Piotrek dawał znakomity puls i energię, grał niezwykle pomysłowo. Grzesiek śpiewał znakomicie, w pewnej chwili zdarł z siebie koszulę i występował w połowie nagi, co było chyba pierwszym takim wypadkiem w historii tej sali. Przypominało to wszystko pokojowy taniec wojenny" - opowiadał pierwszy lider Perfectu, który w zespole występował do 1992 r.

Ryszard Sygitowicz, obecnie występujący w grupie Perfect Gold, komentuje: "Występ w Kongresowej miał miejsce w momencie, gdy byliśmy ze sobą bardzo zżyci, a do tego zakochani w tym, co robimy. Byłem spełniony".

Perfect i "Rock Jamboree '81" - tracklista płyty:

1. "Wieczorny przegląd moich myśli"

2. "Coś się dzieje w mojej głowie"

3. "Lokomotywa z ogłoszenia"

4. "Chcemy być sobą"

5. "Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram"

6. "Obracam w palcach złoty pieniądz"

7. "Taniec dzikiego dziecka"

8. "Bażancie życie"

9. "Niewiele ci mogę dać"

10. "Ale wkoło jest wesoło"

11. "Nie płacz, Ewka"

12. "Bla, bla, bla"

13. "Chcemy być sobą"

14. "Nasza muzyka wzbudza strach".

Kim jest Zbigniew Hołdys?

Gitarzysta i kompozytor na muzycznej scenie pojawił się jako nastolatek, grając w zespołach Kwiaty Warszawy i RH-. Wkrótce dołączył do grupy Maryli Rodowicz. W kolejnych latach rozwijał własny projekt Dzikie Dziecko, pracował też dla Anny Jantar i grup Andrzej i Eliza oraz Dwa plus Jeden.

Był pierwszym liderem grupy Perfect (lata 1977-1991) i głównym kompozytorem jej największych przebojów, takich jak m.in. "Autobiografia", "Chcemy być sobą", "Nie płacz Ewka" i "Ale wkoło jest wesoło".

W 2000 r. wypuścił swój jedyny jak do tej pory solowy album - "Hołdys.com". W jego nagraniu uczestniczyli m.in. Artur Gadowski (wokalista grupy Ira), Jacek Chrzanowski (basista Hey i Dezertera), basista Wojciech Pilichowski i nieżyjący już perkusiści Grzegorz Grzyb i Wojciech Morawski.

Zbigniew Hołdys w grudniu 2010 roku zapowiedział swój powrót na scenę, lecz (głównie ze względów zdrowotnych) ograniczył się do kilku koncertów z nowym składem Hołdys Kosmos. Wypuścił wówczas pierwszy premierowy utwór od ośmiu lat - "Kuba". To nagranie zarejestrowane z muzykami grupy T.Love na powrotny koncert. Utwór "Kuba" poświęcony jest przyjacielowi muzyka z lat szkolnych, Kubie Wajnbergowi, który został zmuszony do wyjazdu z Polski w ramach kampanii antysemickiej po marcu 1968 r.