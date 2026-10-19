"Rubber Soul" to szósty album zespołu The Beatles, wydany 3 grudnia 1965 roku. Jego okładka jest równie rozpoznawalna, jak brzmienie, które zespół zarejestrował zaledwie w ciągu czterech tygodni. Wraz z wydaniem nowej, rozszerzonej edycji płyty, Paul McCartney opowiedział o kulisach powstania kultowej okładki albumu.

W przypadku tego albumu rewolucja brzmieniowa idzie w parze z tą wizualną. Utwory, które zdefiniowały na nowo muzykę lat 60., zapadają w pamięci równie mocno, jak ilustrujące okładkę płyty zdjęcie. Odważny brak nazwy zespołu na okładce oraz rozciągnięte zdjęcie, ukazujące czwórkę muzyków spoglądających na słuchacza z góry, idealnie oddawały eksperymentalny klimat płyty. Co ciekawe, ta niesamowita harmonia między dźwiękiem a grafiką wcale nie była efektem chłodnej kalkulacji, lecz... czystego przypadku, co w niedawnym wywiadzie dla NME zdradził Paul McCartney.

"Nasza przyjaźń z fotografem Robertem Freemanem, który mieszkał w tym samym bloku co John, sprawiła, że był oczywistym wyborem do wykonania zdjęcia na okładkę" - wyjaśnił McCartney. "Zrobiliśmy sesję z Robertem, a on pokazał nam efekty. Metoda, którą stosował w tamtych czasach, polegała na wyświetlaniu zrobionych przez siebie zdjęć na białym kawałku tektury o kształcie i rozmiarze okładki albumu" - dodał.

The Beatles i płyta "Rubber Soul". Okładka powstała przypadkiem

Gdy muzycy mieli zdecydować o tym, które zdjęcie ostatecznie będzie ilustracją płyty, tektura, na której była wyświetlana fotografia, osunęła się, przez co zdjęcie wydłużyło się, ukazując nowy, zupełnie niezamierzony efekt. Ten tak bardzo spodobał się zespołowi, że postanowił oddać go na okładce krążka.

"Kiedy coś takiego przydarzyło się Beatlesom, zamiast uznać to za błąd, chwyciliśmy się pomysłu i powiedzieliśmy: 'To idealne. Jeśli wydrukujecie to w tym rozciągniętym kształcie, będzie to nawiązanie do tytułu <Rubber Soul>. Robertowi spodobał się ten pomysł i tak właśnie zrobiliśmy" - wyjaśnił.

Materiał na "Rubber Soul" został nagrany w ciągu czterech tygodni, w październiku i listopadzie 1965 r., po rekordowym koncercie grupy na stadionie Shea w Nowym Jorku, który zgromadził ponad 55 tysięcy fanów. "Rubber Soul" uchwycił zespół w przełomowym momencie twórczym. Album zawiera takie klasyki jak "Drive My Car", "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", "Nowhere Man", "Michelle", "Girl" i "In My Life". To właśnie na tej płycie The Beatles eksperymentowali z nowymi instrumentami, brzmieniami i technikami nagraniowymi, tworząc jedno z dzieł, które wyznaczyły kierunek rozwoju albumu popowego jako pełnoprawnej formy artystycznej.

Na początku października ukazała się nowa, rozszerzona wersja "Rubber Soul". Na edycję specjalną płyty, przygotowaną przez Gilesa Martina i Sama Okella, składają się niepublikowane wcześniej nagrania, nowy miks stereo oryginalnego albumu, oryginalny miks mono, oryginalna amerykańska wersja albumu wydana przez Capitol oraz wydany w tym samym okresie singel "Day Tripper" / "We Can Work It Out".

Premierze towarzyszy publikacja wizualizacji do "I'm Looking Through You (Second Version - Take 3)". Grupa podchodziła do nagrania tego utworu trzykrotnie - 24 października 1965 r., a także podczas sześciogodzinnej sesji 6 listopada tego samego roku. Trzecia i ostateczna wersja została nagrana 10 i 11 listopada. Zilustrowana wizualizacją wersja pochodzi z sesji z 6 listopada i pokazuje, jak zmieniły się tempo i aranżacja w porównaniu z wczesną wersją, która nadal zawierała dwie 12-taktowe sekcje instrumentalne. Paul McCartney napisał później mostek, który zastąpił te sekcje w wersji finalnej.

John Lennon wspominał przez lata "Rubber Soul" jako "pierwszy album, nad którym zespół całkowicie przejął kontrolę", natomiast Paul McCartney wspominał, że "Rubber Soul" było "bardzo ekscytującą płytą do nagrania", określając ją jako "znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co powstało wcześniej". Gitarzysta George Harrison powiedział: "'Rubber Soul' był moim ulubionym albumem, nawet wtedy. Myślę, że był najlepszym, jaki nagraliśmy; z pewnością wiedzieliśmy, że tworzymy dobry album". Perkusista Ringo Starr nazwał go "albumem przełomowym", wspominając, że "muzycy znacznie bardziej rozwinęli się w pisaniu i graniu" oraz "otworzyli się na wiele różnych podejść i eksperymentów".

Przełom w historii The Beatles

W wersjach Super Deluxe znalazły się 24 nagrania z sesji, w tym 20 wcześniej niepublikowanych wykonań oraz trzy niepublikowane wcześniej domowe dema. Wśród nich znajdują się wczesne wersje utworów "Day Tripper" i "We Can Work It Out", a także "Little Girl" - nieznany wcześniej szkic piosenki autorstwa Johna Lennona, który nigdy wcześniej nie został wydany ani nawet nie był przedmiotem spekulacji fanów. Zestawy zawierają również oryginalny album w wersji mono, amerykańską edycję Capitol oraz singiel z 1965 r. Edycje Deluxe na 2CD i 2LP oferują wybór najciekawszych nagrań z sesji, dem i singla.

Wydaniom Super Deluxe na 4CD i 5LP towarzyszy licząca 88 stron książka w twardej oprawie z nowym wstępem autorstwa Paula McCartneya oraz przedmową opracowaną z wypowiedzi Johna Lennona pochodzących z różnych okresów jego życia, także z lat po rozpadzie zespołu. Publikacja zawiera również rzadkie fotografie, szczegółową historię powstawania albumu oraz komentarze do utworów.

"Rubber Soul" ukazuje się w wersjach standardowych 1CD i 1LP, edycjach Deluxe 2CD i 2LP oraz Super Deluxe 4CD i 5LP. Album jest dostępny również na płycie Blu-ray z nowym miksem Dolby Atmos, dźwiękiem stereo w wysokiej rozdzielczości oraz materiałami promocyjnymi do utworów "Day Tripper" i "We Can Work It Out".

Płyta wywarła ogromny wpływ na kolejne pokolenia muzyków. Brian Wilson z The Beach Boys wspominał później, że był to pierwszy album, którego słuchał, na którym każda piosenka "łączyła się z innymi jak na żadnym albumie wcześniej", co zainspirowało powstanie "Pet Sounds" jego zespołu. Kurt Cobain z Nirvany nazwał ten okres "swoim ulubionym", a Joni Mitchell powiedziała, że to "album Beatlesów, którego słuchała w kółko". W ostatnich latach na "Rubber Soul" jako źródło inspiracji wskazywali także m.in. Harry Styles i Phoebe Bridgers.

Dziedzictwo The Beatles przyciąga miliony odwiedzających do miejsc takich jak Abbey Road Studios. W 2027 roku przy 3 Savile Row zostanie otwarte pierwsze oficjalne centrum doświadczeń dla fanów zespołu. Z kolei w kwietniu 2028 roku premierę będzie miało filmowe wydarzenie obejmujące cztery pełnometrażowe produkcje o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa. W rolach członków zespołu wystąpią Harris Dickinson jako John Lennon, Barry Keoghan jako Ringo Starr, Paul Mescal jako Paul McCartney oraz Joseph Quinn jako George Harrison.