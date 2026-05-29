Kiedy Freddie Mercury swój szalony pomysł, wiedział, że tworzy coś przełomowego. Pozostali członkowie Queen nie byli na początku przekonani, ale ostatecznie uwierzyli w jego wizję - wizję, która kosztowała krocie i uratowała zespół przed rozpadem. Dziś "Bohemian Rhapsody" to jeden z największych hitów wszech czasów, ale w 1975 roku był to najbardziej ryzykowny krok w historii muzyki popularnej.

Setki godzin i kilometry taśm

To, co słyszymy w środkowej, operowej części "Bohemian Rhapsody", to nie chór, ale głosy zaledwie trzech muzyków nałożone na siebie setki razy. Aby uzyskać ten niezwykły efekt, Mercury, Brian May i Roger Taylor musieli nagrywać swoje partie wokalne przez kilkanaście godzin dziennie.

Proces był tak skomplikowany, że wymagał użycia 200 osobnych ścieżek dźwiękowych. W czasach, gdy nagrywano na 24-ścieżkowych magnetofonach, oznaczało to ciągłe zgrywanie i nakładanie wokali (tzw. bouncing), przez co taśmy stawały się niemal przezroczyste od wielokrotnego przewijania. Praca w studiu pochłonęła setki godzin i kilometry taśm, sprawiając, że po zakończeniu produkcji "Bohemian Rhapsody" zyskało miano najdroższego i najbardziej złożonego utworu, jaki do tamtej pory wyprodukowano w muzyce popularnej.

Hit, bez którego Queen mogłoby nie być

Inwestycja w "Bohemian Rhapsody" opłaciła się. Choć wytwórnia płytowa obawiała się, że blisko 6-minutowy utwór nigdy nie zagości w radiu, piosenka okazała się gigantycznym sukcesem. Eksperymentalna struktura - od ballady, przez operę, aż po hardrockowe uderzenie - zrewolucjonizowała listy przebojów. Historia zespołu mogła by potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby nie podjęte ryzyko. Pojawiają się nawet sugestie, że bez tak wielkiego przeboju, kariera zespołu mogłaby całkowicie zakończyć się jeszcze w latach 70., gdyż zespół po zmianie menedżera mierzył się ze sporymi problemami finansowymi.

