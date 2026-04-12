Podczas "A Beautiful Lie vs This Is War" grupa Thirty Seconds to Mars będzie świętować materiał z dwóch przełomowych płyt: "A Beautiful Lie" (2005) oraz "This Is War" (2009). W ramach tej trasy zespół zaprezentuje się 15 kwietnia 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Bilety na koncert organizowany przez Live Nation dostępne będą najpierw w przedsprzedaży (pierwsza rusza 14 kwietnia o godz. 10:00). Regularna sprzedaż rozpocznie się 17 kwietnia o godz. 10:00.

Thirty Seconds to Mars wracają do Polski

"Każdy koncert będzie pełnym energii, nostalgicznym widowiskiem, łączącym przeszłość z teraźniejszością. Publiczność zostanie przeniesiona do chwil, wspomnień i emocji związanych z tymi utworami, podczas gdy nowe pokolenie po raz pierwszy doświadczy ich siły oddziaływania" - czytamy w zapowiedzi.

Na trasie pojawią się m.in. takie przeboje, jak "The Kill" i "From Yesterday" oraz "Kings and Queens", "This Is War" czy "Closer to the Edge".

Dodatkową atrakcją dla fanów będzie zapowiedziany na koncerty powrót gitarzysty Tomo Miličevicia, który z braćmi rozstał się w 2018 r. Przypomnijmy, że na czele Thirty Seconds to Mars stoją wokalista Jared Leto i jego starszy brat, Shannon Leto.

Amerykanie regularnie odwiedzają nasz kraj - ostatni koncert odbył się w czerwcu 2025 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Jared Leto niemal na każdym kroku mówi o swoim uwielbieniu dla pierogów. W maju 2024 r. podczas ostatniej wizyty w Krakowie dali darmowy występ pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku. Szerokim echem odbił się popis Jareda Leto, który następnego dnia bez asekuracji wspiął się na dach Tauron Areny.

Dodajmy, że lider zespołu od lat z powodzeniem łączy karierę aktorską i muzyczną. Za drugoplanową rolę w filmie "Witaj w klubie" został nagrodzony Oscarem. Pamiętne są również jego kreacje w "Requiem dla snu" czy w "Legionie samobójców", gdzie wcielił się w Jokera.

