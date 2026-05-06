W ostatnich tygodniach pojawiało się coraz więcej nieoficjalnych informacji, że nadchodzi nowa płyta The Rolling Stones. Pierwszą zapowiedzią był dostępny w wybranych sklepach płytowych na całym świecie winylowy singel "Rough and Twisted" sygnowany nazwą Cockroaches (Karaluchy). Stonesi posługiwali się nią podczas kilku koncertów w 1977 r., gdy chcieli zachować anonimowość.

Zespół ogłosił szczegóły albumu zatytułowanego "Foreign Tongues", który pojawi się 10 lipca. Do sieci trafił również energetyczny singel "In the Stars".

Zespół ponownie pracował z producentem Andrew Wattem, odpowiedzialnym za nagrodzony Grammy za najlepszy rockowy album "Hackney Diamonds" z jesieni 2023 r. Nowe piosenki w dużej mierze pochodzą z sesji do poprzedniej płyty. Materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios.

"Efektem jest dynamiczny, nowoczesny album, który zachowuje charakterystyczne brzmienie zespołu, jednocześnie wkraczając w nowe obszary muzyczne i liryczne, umacniając tym samym ich niepowtarzalne dziedzictwo" - czytamy w opisie.

Trójkę liderów - Mick Jagger (wokal), Keith Richards (gitara) i Ronnie Wood (gitara) - wspierają stali współpracownicy: Darryl Jones (bas), Matt Clifford (klawisze, instrumenty perkusyjne, rożek francuski) i Steve Jordan (perkusja). Album zawiera też wyjątkowy wkład perkusisty Charliego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

"Uwielbiam nagrywać w londyńskim Metropolis. Spędziliśmy tam bardzo intensywne tygodnie, pracując nad 'Foreign Tongues'. Mieliśmy 14 świetnych utworów i działaliśmy tak szybko, jak tylko się dało. Lubię to studio, bo nie jest zbyt duże - można tam poczuć pasję wszystkich obecnych" - opowiada Mick Jagger.

Keith Richards podkreśla, że "Foreign Tongues" jest w pewnym sensie przedłużeniem "Hackney Diamonds". "Wspaniale było znów pracować w Londynie i czuć energię tego miasta. To był miesiąc wytężonej pracy. Najważniejsza jest dla mnie radość z tworzenia - czuję się szczęśliwy, że mogę to robić, i oby trwało to jak najdłużej" - mówi gitarzysta.

Ronnie Wood nie kryje, że atmosfera w studiu była "niezwykle kreatywna". "Często udawało nam się uchwycić idealne wykonanie już przy pierwszym podejściu. Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się ten album" - deklaruje.

Na okładkę płyty trafił obraz autorstwa cenionego amerykańskiego artysty Nathaniela Mary Quinna. "Stworzenie okładki dla The Rolling Stones to artystyczny zaszczyt - dialog z jedną z najtrwalszych sił w historii kultury" - mówi.

"Foreign Tongues" dostępny będzie w wielu formatach: na CD, w edycjach deluxe CD, na kasecie, w różnych wersjach winylowych (standardowych i limitowanych kolorystycznie), w ekskluzywnych wydaniach detalicznych oraz specjalnych box setach.

