10 lipca do sprzedaży i serwisów streamingowych trafił najnowszy, 25. już album The Rolling Stones. Produkcją "Foreign Tongues" zajął się ponownie Andrew Watt, odpowiedzialny za nagrodzoną Grammy poprzednią płytę "Hackney Diamonds" z 2023 roku. Ponad cztery miesiące później, 27 listopada pojawiła się poszerzona edycja zatytułowana "Foreign Tongues, Loose Lips".

Stonesi dołożyli pięć utworów, które powstały w okresie pracy nad "Foreign Tongues". Są to "Where There's A Will", "Who You Callin' Crazy", "Human Tide", "Bad Luck Hideaway" i "She Still Comes Around".

The Rolling Stones i płyta "Foreign Tongues, Loose Lips". Co już wiemy?

Fani od razu zwrócili szczególną uwagę na "Bad Luck Hideaway", czyli utwór zawierający partie perkusji nagrane przez zmarłego w 2021 r. niezapomnianego Charliego Wattsa.

Wśród nowych numerów znalazł się również "Who You Callin' Crazy", gdzie gościnnie zagrał saksofonista Courtney Pine.

Z kolei na podstawowej wersji płyty goszczą takie gwiazdy, jak m.in. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Album "Foreign Tongues, Loose Lips" dostępny jest w wersji winylowej, jako dwupłytowa edycja CD oraz w formatach cyfrowych.

Specjalna edycja winylowa zawiera pięć dodatkowych nagrań na czerwonym winylu o zwiększonej gramaturze. Płytę umieszczono w okładce z matowym wykończeniem, elementami pokrytymi błyszczącym lakierem oraz wyciętym otworem na froncie. Do zestawu dołączono oryginalny album "Foreign Tongues" na CD w kartonowej kopercie.

Edycja 2CD obejmuje pełny, czternastoutworowy album na pierwszej płycie oraz pięć dodatkowych nagrań na drugiej. Całość wydano w sześciopanelowym opakowaniu typu digisleeve, z szesnastostronicową książeczką i detalami wykonanymi złotą folią.

Dodajmy, że "Foreign Tongues" został nominowany do Grammy w kategorii Najlepszy Album Rock. Szansę na statuetkę zespół ma również za sprawą singla "In The Stars" (Najlepsza Piosenka Rock; Najlepsze Wykonanie Rock).

Fani liczą na powrót The Rolling Stones na scenę. Mick Jagger odpowiada

Nowa płyta dotarła na szczyt listy przebojów w 14 krajach (w tym w Polsce). Zachwytów nie kryją nie tylko fani, ale również krytycy (4/5 od "The Guardian", "Rolling Stone", "Uncut", 5/5 od "The Telegraph" i "The Times"). Eksperci podkreślają żywotność weteranów i formę rosnącą już od poprzedniego albumu "Hackney Diamonds". "Świetne, pewne siebie kompendium wszystkiego, czego zespół dokonał do tej pory" - podsumował recenzent NME.

Nic dziwnego, że rosną oczekiwania, że legenda rocka ruszy z tym materiałem na trasę. Tymczasem w najnowszym wywiadzie z Rickiem Beato Mick Jagger ujawnił, że obecnie w planie zespół nie ma żadnych koncertów.

"Chciałbym się tym zająć i jestem na to całkiem gotowy, ale na razie nic nie mam zaplanowanego. To w zasadzie wszystko, co mogę ci powiedzieć" - podkreślił 83-letni wokalista.