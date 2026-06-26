Za teledysk "Jealous Lover" odpowiadają Chris Barrett i Luke Taylor (m.in. Radiohead, Jack White). W klipie wystąpili Anya Taylor-Joy (gwiazda seriali "Peaky Blinders" i "Gambit królowej") i Charles Melton, znany z takich produkcji, jak m.in. "Riverdale", "Słońce też jest gwiazdą" i "Beef". Ten drugi ma na koncie również udział w teledyskach Ariany Grande, JoJo i Jennie.

To kolejna zapowiedź zbliżającej się płyty "Foreign Tongues" (premiera 10 lipca). The Rolling Stones zaprezentowali równocześnie jeszcze jeden utwór - mowa o "Divine Intervention". To jedna z dwóch kompozycji na "Foreign Tongues", w których gościnnie pojawia się Robert Smith, lider zespołu The Cure.

"'Jealous Lover' potwierdza rosnące oczekiwania wobec nowego albumu i jest kolejnym dowodem na niezwykłą swobodę, z jaką The Rolling Stones poruszają się między różnymi stylistykami muzycznymi. Po pełnym energii, pop-rockowym 'In The Stars' zespół tym razem sięga po soulowo-rhythmandbluesowe brzmienie, którego centralnym punktem jest charakterystyczny falset Micka Jaggera. Kompozycję napędzają ekspresyjne partie gitarowe Keitha Richardsa i Ronniego Wooda, których subtelna współpraca buduje melodyjny charakter utworu. Za mocny fundament rytmiczny odpowiadają Darryl Jones na basie oraz Steve Jordan na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Steve Winwood wzbogaca nagranie brzmieniem organów i pianina Rhodes, a producent Andrew Watt oraz klawiszowiec Matt Clifford dopełniają całość ciepłym, soulowym klimatem" - czytamy w informacji o nowym singlu.

The Rolling Stones: Coraz bliżej premiera płyty "Foreign Tongues"

Razem z dwoma nowymi utworami grupa zaprezentowała również pierwszy odcinek podcastu "Speaking In Tongues". Sześcioczęściowa seria zabiera słuchaczy do studia nagraniowego, odsłaniając kulisy powstawania albumu "Foreign Tongues".

Punktem wyjścia dla opowieści jest sukces nagrodzonego Grammy albumu "Hackney Diamonds" z 2023 roku. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood opowiadają o procesie twórczym, pracy w studiu oraz współpracownikach i inspiracjach, które ukształtowały nowe wydawnictwo. Wypowiadają się również producent Andrew Watt, Robert Smith (The Cure), Steve Winwood oraz autor okładki albumu, Nathaniel Mary Quinn. Gospodynią serii jest wokalistka Norah Jones - wieloletnia fanka The Rolling Stones i okazjonalna współpracowniczka zespołu.

Pierwszą zapowiedzią płyty "Foreign Tongues" był dostępny w wybranych sklepach płytowych na całym świecie winylowy singel "Rough and Twisted" sygnowany nazwą Cockroaches (Karaluchy). Stonesi posługiwali się nią podczas kilku koncertów w 1977 r., gdy chcieli zachować anonimowość.

Kolejnym singlem został energetyczny utwór "In the Stars". W teledysku jedną z ról zagrała aktorka Odessa A'zion (m.in. "Wielki Marty", serial "Grand Army").

"Niepowtarzalne dziedzictwo The Rolling Stones"

Nad "Foreign Tongues" zespół ponownie pracował z producentem Andrew Wattem, odpowiedzialnym za nagrodzony Grammy za najlepszy rockowy album "Hackney Diamonds" z jesieni 2023 r. Nowe piosenki w dużej mierze pochodzą z sesji do poprzedniej płyty. Materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios.

"Efektem jest dynamiczny, nowoczesny album, który zachowuje charakterystyczne brzmienie zespołu, jednocześnie wkraczając w nowe obszary muzyczne i liryczne, umacniając tym samym ich niepowtarzalne dziedzictwo" - czytamy w opisie.

Nowy album zawiera wyjątkowy wkład perkusisty Charliego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Wśród 14 utworów znajdą się dwa covery: "You Know I'm No Good" Amy Winehouse i "Beautiful Delilah" pioniera rock'n'rolla Chucka Berry'ego.

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