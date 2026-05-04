The Rolling Stones wracają do gry. Nowy singiel ukaże się lada moment
Po tygodniach spekulacji i zagadkowych sygnałów wreszcie zaczyna wyłaniać się konkretny obraz. The Rolling Stones coraz wyraźniej sugerują, że ich kolejny studyjny album jest na ostatniej prostej, a pierwszy singiel ukaże się dosłownie za moment.
Cała historia zaczęła się na początku kwietnia, gdy w różnych częściach Londynu pojawiły się billboardy promujące enigmatyczny projekt o nazwie "The Cockroaches". Po zeskanowaniu kodu QR internauci trafiali na stronę z datą 11 kwietnia oraz hasłem "Kim do diabła są The Cockroaches?", będącym wyraźnym nawiązaniem do kultowej koszulki Keitha Richardsa.
Fani szybko przypomnieli sobie, że Stonesi już w latach 80. używali tej nazwy przy okazji tajnych koncertów. Wkrótce zaczęły krążyć pogłoski o nowym singlu i albumie, który miał być ostatnim w ich karierze.
11 kwietnia rzeczywiście przyniósł premierę utworu "Rough and Twisted", jednak ukazał się on wyłącznie na winylu i formalnie pod szyldem "The Cockroaches". Sam zespół długo nie komentował sprawy, podsycając tylko atmosferę tajemnicy.
"Foreign Tongues" coraz bliżej
Przełom nastąpił pod koniec kwietnia. W mediach społecznościowych zespołu pojawiły się grafiki z napisem "Foreign Tongues" w różnych językach, także po polsku. W ślad za tym poszły bardziej jednoznaczne sygnały.
Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood opublikowali na Instagramie fragmenty tej samej grafiki. Po złożeniu w całość tworzą one kolaż twarzy wszystkich trzech muzyków, który najprawdopodobniej stanowi okładkę nowego wydawnictwa. Na każdym z elementów widnieje tytuł "Foreign Tongues", co praktycznie potwierdza nazwę albumu.
To spójne z wcześniejszą kampanią outdoorową, w ramach której na całym świecie pojawiły się plakaty z charakterystycznym logo zespołu i tym samym hasłem.
Nowy singiel już za chwilę
Najważniejsza informacja dla fanów jest jednak taka, że pierwszy oficjalny singiel nadchodzi. Utwór "Foreign Tongues" ma zostać opublikowany 5 maja o godzinie 18:00 czasu polskiego. W sieci krąży już krótki fragment kompozycji - rozpoczynający się wokalem przywodzącym na myśl klimat "Gimme Shelter", by po chwili przejść w gitarowy riff w duchu późniejszych nagrań zespołu.
Nieoficjalnie mówi się, że cały album może ukazać się 10 lipca i będzie 25. studyjnym wydawnictwem w dorobku grupy.
Kontynuacja po "Hackney Diamonds"
Jeśli doniesienia się potwierdzą, "Foreign Tongues" będzie pierwszym albumem Stonesów od czasu Hackney Diamonds z 2023 roku i jednocześnie drugim nagranym po śmierci perkusisty Charliego Wattsa.
Za produkcję ponownie odpowiada Andrew Watt, który w ostatnich latach współpracował m.in. z Ozzym Osbournem, Eltonem Johnem i Paulem McCartneyem.
Już w 2023 roku Mick Jagger zdradzał w rozmowie z "New York Times", że prace nad kolejnym materiałem są mocno zaawansowane. "Mamy ukończone prawie trzy czwarte następnej płyty" - mówił wówczas wokalista.
Keith Richards podkreślał z kolei, że zespół nie zamierza kończyć działalności studyjnej: "Po odejściu Charliego musieliśmy postawić nowy znak rozpoznawczy razem z nowym perkusistą, Stevem Jordanem".
Wbrew wcześniejszym spekulacjom o "ostatnim albumie", wszystko wskazuje na to, że Stonesi mają jeszcze sporo do powiedzenia. Według doniesień medialnych zespół posiada już materiał na kolejne nagrania po "Foreign Tongues".