"Języki obce", "Lingue straniere", "Linguas estrangeiras", "Vreemde tongen" - m.in. takie napisy pojawiły się na plakatach i billboardach w różnych miastach na całym świecie. Jednym z nich była Warszawa. Co je łączy?

Ten napis po angielsku brzmi "Foreign Tongues" - i to właśnie taki tytuł ma nosić nowa płyta The Rolling Stones. Na plakatach obok tych powyższych haseł można znaleźć też charakterystyczne logo zespołu - czerwone usta z wystawionym językiem.

Tajemnicze plakaty z logo The Rolling Stones

Na zdjęciu z Paryża widać stojącą tyłem dziewczynę w koszulce z napisem "Who the f*** are the Cockroaches?". To hasło odnoszącym się do koszulki noszonej przed laty przez Keitha Richardsa: "Who the f*** is Mick Jagger?". Przez lata relację między gitarzystą a wokalistą The Rolling Stones można było określić mianem miłości i nienawiści, a panowie nie szczędzili sobie uszczypliwości (choćby w oficjalnych biografiach). Nazwa Cockroaches (Karaluchy) była używana przez Stonesów podczas kilku koncertów w 1977 r., gdy chcieli zachować anonimowość.

To właśnie pod szyldem The Cockroaches w postaci winylowego singla, dostępnego w wybranych sklepach płytowych na całym świecie, pojawił się utwór "Rough and Twisted".

Rozwiń

To właśnie ten bluesowy numer ma być pierwszym singlem z nadchodzącej nowej płyty The Rolling Stones. Według najnowszych, wciąż nieoficjalnych informacji album "Foreign Tongues" pojawi się 10 lipca tego roku.

Zespół ponownie pracował z producentem Andrew Wattem, odpowiedzialnym za nagrodzony Grammy za najlepszy rockowy album "Hackney Diamonds" z jesieni 2023 r. Nowe piosenki mają w dużej mierze pochodzić z sesji do poprzedniej płyty.

Według innych nieoficjalnych doniesień na płycie znajdzie się utwór o tytule "Mr. Charm" (niektóre źródła podają, że to będzie główny singel). Możliwe, że w kilku nagraniach będzie można usłyszeć partie zarejestrowane przez perkusistę Charliego Wattsa, który zmarł w sierpniu 2021 r. W większości kompozycji z "Hackney Diamonds" zagrał już Steve Jordan.

Wszystko wskazuje na to, że po premierze nadchodzącej płyty The Rolling Stones nie ruszą w intensywną trasę koncertową. Ostatnie 20 występów odbyło się w Ameryce Północnej od kwietnia do lipca 2024 r. U boku liderów - 82-letniego wokalisty Micka Jaggera oraz gitarzystów: 82-letniego Keitha Richardsa i 78-letniego Ronniego Wooda - pojawili się wówczas Darryl Jones (bas), Karl Denson (saksofon), Tim Ries (saksofon, klawisze), Matt Clifford (klawisze, instrumenty perkusyjne, rożek francuski), Chuck Leavell (klawisze, chórki), Chanelle Haynes (chórki), Bernard Fowler (chórki, instrumenty perkusyjne) i Steve Jordan (perkusja). Całość przyniosła ponad 230 mln dolarów, a fani liczyli, że trasa zostanie poszerzona o kolejne kontynenty. Sami muzycy wymieniali m.in. Europę i Amerykę Południową.

