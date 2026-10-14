The Rolling Stones szykują rozszerzone wydanie ostatniego albumu. Opublikują aż pięć nowych piosenek!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Już 27 listopada The Rolling Stones podzielą się z fanami nowym wydawnictwem. "Foreign Tongues, Loose Lips" to rozszerzona wersja albumu z tego roku, którym słynni rockmani powrócili po trzech latach nieobecności. Na płycie ma znaleźć się aż pięć dodatkowych nagrań, dla których wcześniej zabrakło miejsca w trackliście. Pierwszy z nadchodzących kawałków słuchacze będą mogli odsłuchać już za kilka dni!

Keith Richards, Mick Jagger i Ronnie Wood z The Rolling Stones idą chodnikiem w kolorowych marynarkach.
Keith Richards, Mick Jagger i Ronnie Wood - członkowie The Rolling StonesKevin MazurGetty Images

The Rolling Stones szykują się do wydania "Foreign Tongues, Loose Lips", czyli rozszerzonej wersji albumu "Foreign Tongues" z lipca 2026 r. (na której znalazło się 14 piosenek). Publikacja ukaże się nakładem Polydor/Universal Music, a premierę zapowiedziano na 27 listopada.

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Na nowej płycie Stonesów fani będą mogli usłyszeć aż pięć dodatkowych numerów, które nagrane zostały w czasie, gdy muzycy pracowali nad ostateczną wersją "Foreign Tongues". Wśród nich znalazły się utwory: "Where There's A Will", "Who You Callin' Crazy", przy którym z zespołem współpracował saksofonista jazzowy Coutrney Pine, "Human Tide" oraz "She Still Comes Around". Największą gratką dla słuchaczy może okazać się "Bad Luck Hideaway", czyli piosenka, w której na wokalu wspólnie występują Mick Jagger i Keith Richards, a perkusją zajął się Charlie Watts, grający w formacji w latach 1963-2021.

The Rolling Stones szykują nową wersję ostatniego albumu. Jedna z piosenek ukaże się już za dwa dni!

Pierwszą z niepublikowanych wcześniej piosenek miłośnicy Brytyjczyków usłyszą już 16 października - "Who You Callin' Crazy" trafi wówczas do serwisów streamingowych. Z kolei "Bad Luck Hideaway" niektórzy mogą już znać - latem zostało bowiem udostępnione jako bonus na ekskluzywnej wersji albumu w iTunes, a niedawno trafiło do sieci jako strona B singla "Mr. Charm".

"Foreign Tongues, Loose Lips" zostanie wydane jako winyl z dodatkową płytą CD (zawierającą oryginalną wersję albumu z lipca), jako dwie płyty CD oraz w formatach cyfrowych. Winyl zostanie wytłoczony w specjalnym, czerwonym kolorze. Z kolei edycja z CD umieszczona zostanie w rozbudowanym, sześciopanelowym opakowaniu. Do niego kultowa grupa dołączy 16-stronicową książeczkę oraz złote detale.

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