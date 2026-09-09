The Rolling Stones podpisali kontrakt na swój film biograficzny! Teraz czas na wybór reżysera i obsady

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wszystko wskazuje na to, że the Rolling Stones w najbliższej przyszłości doczekają się filmu biograficznego. Jak podają zagraniczne media, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood podpisali kontrakt z amerykańską firmą produkcyjną 101 Studios. Historia jednej z najważniejszych rockowych formacji na świecie przeniesiona zostanie na duży ekran, lecz nie wiadomo jeszcze, kto wyreżyseruje dzieło i jakich aktorów zobaczymy w głównych rolach.

Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood z The Rolling Stones w marynarkach, stoją razem na tle drewnianej ściany.
Muzycy The Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie WoodKevin MazurGetty Images

Słynny portal filmowy World Of Reel przekazał wstępne informacje dotyczące filmu biograficznego opowiadającego historię The Rolling Stones. Członkowie kultowej brytyjskiej grupy mieli w sierpniu podpisać kontrakt z 101 Studios. Projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie, ale fakt zawarcia umowy to duży krok naprzód. Kolejnym ma być wybór reżysera, obsady oraz decyzja o tym, jaki fragment niezwykle burzliwej historii zespołu trafi na ekran.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

The Rolling Stones podpisali kontrakt na film biograficzny. Co już wiemy?

Twórcy nie zdecydowali jeszcze, jaką część trwającej ponad sześć dekad kariery Stonesów pokażą. Frontman grupy, Mick Jagger, wspominał już wcześniej, że gdyby takowy film miał powstać, to chciałby, aby opowiadał o początkach formacji - momencie, w którym muzycy dopiero wkraczali na scenę i osiągali pierwsze sukcesy. Wokalista wyznał, że nie chce tradycyjnego dzieła, prowadzącego chronologicznie przez całą działalność grupy.

Dodatkowo w wywiadach Jagger ujawniał, że chciałby, aby w jego postać wcielił się aktor stojący dopiero u progu swojej kariery, w wieku około 20 lat. Nie wiadomo jednak, czy zaangażowani w projekt twórcy podzielą jego wizję, ani czy znajdzie się odpowiedni debiutant, pasujący do wizerunku słynnego rockmana.

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Planowane dzieło wpisuje się w nową modę i rosnące zainteresowanie hollywoodzkimi filmami biograficznymi o legendach muzyki. Rekordy popularności biły niedawno produkcje takie jak "Kompletnie nieznany" Jamesa Mangolda o Bobie Dylanie (który publicznie wychwalany był przez samego Micka Jaggera), jak i "Michael", czyli historia Króla Popu, "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" wyreżyserowany przez Michaela Graceya, "Springsteen: Ocal mnie od nicości", opowiadający o powstawaniu legendarnego albumu "Nebraska".

Teraz także Sam Mendes, znany z "American Beauty" czy dwóch filmów z serii o Jamesie Bondzie, szykuje czteroczęściowe dzieło opowiadające historię legendarnego The Beatles.

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