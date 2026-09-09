Słynny portal filmowy World Of Reel przekazał wstępne informacje dotyczące filmu biograficznego opowiadającego historię The Rolling Stones. Członkowie kultowej brytyjskiej grupy mieli w sierpniu podpisać kontrakt z 101 Studios. Projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie, ale fakt zawarcia umowy to duży krok naprzód. Kolejnym ma być wybór reżysera, obsady oraz decyzja o tym, jaki fragment niezwykle burzliwej historii zespołu trafi na ekran.

The Rolling Stones podpisali kontrakt na film biograficzny. Co już wiemy?

Twórcy nie zdecydowali jeszcze, jaką część trwającej ponad sześć dekad kariery Stonesów pokażą. Frontman grupy, Mick Jagger, wspominał już wcześniej, że gdyby takowy film miał powstać, to chciałby, aby opowiadał o początkach formacji - momencie, w którym muzycy dopiero wkraczali na scenę i osiągali pierwsze sukcesy. Wokalista wyznał, że nie chce tradycyjnego dzieła, prowadzącego chronologicznie przez całą działalność grupy.

Dodatkowo w wywiadach Jagger ujawniał, że chciałby, aby w jego postać wcielił się aktor stojący dopiero u progu swojej kariery, w wieku około 20 lat. Nie wiadomo jednak, czy zaangażowani w projekt twórcy podzielą jego wizję, ani czy znajdzie się odpowiedni debiutant, pasujący do wizerunku słynnego rockmana.

Hollywoodzkie biografie artystów w ostatnich latach robią furorę w kinach na całym świecie

Planowane dzieło wpisuje się w nową modę i rosnące zainteresowanie hollywoodzkimi filmami biograficznymi o legendach muzyki. Rekordy popularności biły niedawno produkcje takie jak "Kompletnie nieznany" Jamesa Mangolda o Bobie Dylanie (który publicznie wychwalany był przez samego Micka Jaggera), jak i "Michael", czyli historia Króla Popu, "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" wyreżyserowany przez Michaela Graceya, "Springsteen: Ocal mnie od nicości", opowiadający o powstawaniu legendarnego albumu "Nebraska".

Teraz także Sam Mendes, znany z "American Beauty" czy dwóch filmów z serii o Jamesie Bondzie, szykuje czteroczęściowe dzieło opowiadające historię legendarnego The Beatles.