The Rolling Stones o swojej długowieczności. "Nie każda rzecz była absolutnym arcydziełem"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Przy okazji premiery nowej płyty "Foreign Tongues" muzycy The Rolling Stones zdradzili, co jest sekretem ich muzycznej długowieczności. Okazuje się, że tym, co ich spaja jako zespół, jest to, że nie spędzają ze sobą wiele czasu na gruncie prywatnym.

Keith Richards, Mick Jagger i Ronnie Wood w kolorowych marynarkach i okularach, Nowy Jork, 5 maja 2026 r.
Trójka liderów The Rolling Stones - Keith Richards, Mick Jagger i Ronnie Wood. Nowy Jork, 5 maja 2026 r.XNY/Star Max/GC ImagesGetty Images

10 lipca do sprzedaży i serwisów streamingowych trafił najnowszy, 25. już album The Rolling Stones. Produkcją "Foreign Tongues" zajął się ponownie Andrew Watt, odpowiedzialny za nagrodzoną Grammy poprzednią płytę "Hackney Diamonds" z 2023 roku.

Wśród 14 utworów znajdą się dwa covery: "You Know I'm No Good" Amy Winehouse i "Beautiful Delilah" pioniera rock'n'rolla Chucka Berry'ego. Do promocji wybrano single "Rough and Twisted", "In the Stars", "Jealous Lover" i "Divine Intervention".

The Rolling Stones i "Foreign Tongues". Legenda na fali

Całość zbiera przychylne recenzje krytyków (4/5 od "The Guardian", "Rolling Stone", "Uncut", 5/5 od "The Telegraph" i "The Times"), nie brak głosów, że Stonesi są na fali wznoszącej od "Hackney Diamonds". "Świetne, pewne siebie kompendium wszystkiego, czego zespół dokonał do tej pory" - podsumował recenzent NME.

Nowy album zawiera wyjątkowy wkład perkusisty Charliego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Trójka liderów - wokalista Mick Jagger oraz gitarzyści Keith Richards i Ronnie Wood - podczas specjalnego wywiadu w programie "The Zane Lowe Show" na platformie Apple Music ujawnili swój przepis na muzyczną długowieczność.

"Nie przesadzamy ze wspólnym spędzaniem czasu. Żyjemy własnym życiem, a kiedy już się spotykamy, to jest tak, jakby czas się zatrzymał. Wracamy do studia i znów jesteśmy jak niegrzeczni chłopcy ze szkoły. Uwielbiamy tę wzajemną interakcję i to po prostu słychać w naszej muzyce" - powiedział w wywiadzie Ronnie Wood, który dołączył do formacji w 1975 roku.

Keith Richards opisał swoją wieloletnią i burzliwą relację z Jaggerem jako specyficzny rodzaj małżeństwa. Jednak ich miłość do muzyki, podobny gust, niezwykły muzyczny instynkt pozwalają im przezwyciężać wszelkie kryzysy personalne. Zarówno Wood, jak i Richards zgodnie wskazują Jaggera jako główne źródło dyscypliny i energii w zespole.

"Zebranie wszystkich w jednym kraju to wyzwanie. Nie mówiąc już o studiu. Ale kiedy już wszystko działa, po prostu się nawzajem napędzamy. Mick jest głównym motorem napędowym" - stwierdził Wood.

Mick Jagger podszedł do pytania o sekret długowieczności zespołu w sposób pragmatyczny. "Myślę, że gdyby The Rolling Stones zaliczyli po drodze wiele porażek, nie przetrwalibyśmy razem" - stwierdził. "Mieliśmy ogromne szczęście i odnieśliśmy wielki sukces, nawet jeśli nie każda rzecz, którą nagraliśmy i wydaliśmy, była absolutnym arcydziełem".

Zdaniem recenzentów, najsłabszym albumem nagranym pod szyldem The Rolling Stones pozostaje "Dirty Work" z 1986 r.

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