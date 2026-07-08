The Rolling Stones i Amy Winehouse. Czego żałuje Ronnie Wood?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Na nadchodzącej płycie "Foreign Tongues" grupy The Rolling Stones poza autorskimi utworami legendy rocka znajdą się dwa covery: "You Know I'm No Good" Amy Winehouse i "Beautiful Delilah" pioniera rock'n'rolla Chucka Berry'ego. Gitarzysta Ronnie Wood w jednym z ostatnich wywiadów ujawnił, jak wyglądało jego spotkanie z wokalistką, która zmarła w wieku 27 lat.

Amy Winehouse i Mick Jagger śpiewają na scenie podczas Isle of Wight Festival, 10 czerwca 2007, w świetle reflektorów.
Amy Winehouse i Mick Jagger (The Rolling Stones) podczas wspólnego występu - Isle of Wight Festival, 10 czerwca 2007 r.Dave HoganGetty Images

Jak już informowaliśmy, 10 lipca ukaże się najnowszy, 25. już album The Rolling Stones. Produkcją "Foreign Tongues" zajął się ponownie Andrew Watt, odpowiedzialny za nagrodzoną Grammy poprzednią płytę "Hackney Diamonds" z 2023 roku.

Wśród 14 utworów znajdą się dwa covery: "You Know I'm No Good" Amy Winehouse i "Beautiful Delilah" pioniera rock'n'rolla Chucka Berry'ego. Do promocji wybrano single "Rough and Twisted", "In the Stars", "Jealous Lover" i "Divine Intervention".

Nowy album zawiera wyjątkowy wkład perkusisty Charliego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

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Michał Boroń
Michał Boroń

The Rolling Stones przerabia przebój Amy Winehouse

Legenda rocka sięgnęła po przebój "You Know I'm No Good" w nowej aranżacji. Oryginalny numer pochodzi z drugiego, a zarazem ostatniego albumu wokalistki "Back to Black" z 2006 roku, za który zdobyła pięć statuetek Grammy.

Gitarzysta Ronnie Wood po latach wrócił wspomnieniami do swojej znajomości z Amy Winehouse. W najnowszym wywiadzie z "The Sunday Times" opowiedział o jednej z rozmów z wokalistką, podczas której otwarcie mówiła mu o swoich pogłębiających się problemach z używkami. 79-letni muzyk przyznał, że do dziś żałuje, iż artystka nie miała szansy w pełni rozwinąć swojego talentu.

Przypomnijmy, że Amy Winehouse zmarła w 2011 r. wskutek przypadkowego zatrucia alkoholowego po okresie abstynencji, dołączając tym samym do tzw. Klubu 27. Określa się w ten sposób wybitnych artystów, którzy odeszli przedwcześnie w wieku zaledwie 27 lat. Wood podkreślił, że ubolewa nad tym, iż piosenkarka nie zdążyła w pełni rozwinąć swojego talentu. "To było jak ponowne pożegnanie Billie Holiday" - stwierdził gorzko, nawiązując do legendarnej wokalistki jazzowej, która zmarła w 1959 roku wskutek komplikacji związanych z marskością wątroby oraz niewydolnością serca.

Z kolei gitarzysta Keith Richards dodał, że żałuje, iż nie zdołał lepiej poznać Winehouse. "Zawsze myślałem sobie: 'no cóż, na pewno ją jeszcze kiedyś spotkam'. Spodziewasz się, że coś się wydarzy, a często niestety nic takiego się nie dzieje. Czuję się jednak szczęśliwy i zaszczycony, że mogłem z nią zagrać choć jeden raz" - wyznał gitarzysta. Stonesi wystąpili z autorką przeboju "Rehab" na jednej scenie w czerwcu 2007 roku podczas Isle of Wight Festival.

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