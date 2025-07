Grupa The Real McKenzies założona została w Kanadzie w 1992 roku przez Paula McKenziego. Na przestrzeni ponad trzech dekad muzycy przemierzyli niemal cały świat, zarażając swoją twórczością nowych fanów. Ich występy słyną z prawdziwego punkowego szaleństwa, w końcu dzielili scenę z zespołami takimi jak NOFX, Rancid czy Flogging Molly. Co więcej, mieli okazję grać także przed Metallicą. Grupa na swoim koncie ma aż 12 albumów studyjnych, a ich najnowszym wydawnictwem jest płyta "Songs of the Highlads, Songs of the Sea" z 2022 roku.