The Kinks i "You Really Got Me". Wszystko zaczęło się od rozwalenia sprzętu

W połowie lat 60. rockowe zespoły coraz odważniej eksperymentowały z dźwiękiem. Dave Davies, gitarzysta The Kinks, miał jednak dość czystego, niemal grzecznego brzmienia dostępnych wówczas wzmacniaczy. Szukał czegoś ostrzejszego, co lepiej oddawałoby energię jego gry.

Rozwiązanie znalazł w dość nieoczekiwany sposób.

Davies kupił niewielki wzmacniacz Elpico, ale nie był zadowolony z tego, jak brzmiała podłączona do niego gitara. W przypływie frustracji sięgnął po ostry przedmiot i przeciął membranę głośnika.

Nie miał pewności, czy urządzenie w ogóle będzie jeszcze działać. Kiedy jednak ponownie podłączył gitarę, usłyszał chropowaty, agresywny dźwięk, którego tak długo szukał.

Podczas nagrywania "You Really Got Me" wykorzystał uszkodzony wzmacniacz, podłączając go do mocniejszego Vox AC30. Właśnie w ten sposób uzyskał charakterystyczne przesterowanie, które stało się znakiem rozpoznawczym utworu.

Co ciekawe, sam riff wymyślił jego brat Ray Davies, początkowo grając go na pianinie.

Pierwsza wersja "You Really Got Me" nie zachwyciła muzyków

Dziś trudno wyobrazić sobie ten przebój w innej wersji. Tymczasem początkowo The Kinks nagrali go w znacznie spokojniejszym tempie.

Producent Shel Talmy postawił na bardziej bluesowe brzmienie i wyraźny pogłos. Muzycy nie byli jednak zadowoleni z rezultatu. Szczególnie Ray Davies uważał, że gitarze zabrakło odpowiedniej siły.

Zespół zdecydował się więc ponownie wejść do studia. Tym razem utwór był szybszy, surowszy i znacznie bardziej dynamiczny.

Podczas nagrań nie brakowało emocji. Talmy wspominał po latach, że bracia Davies często się sprzeczali, a atmosfera bywała na tyle napięta, że zarządzał przerwy, by mogli ochłonąć.

Efekt przeszedł oczekiwania. Wydany w sierpniu 1964 roku singiel dotarł na szczyt brytyjskiej listy przebojów, a w Stanach Zjednoczonych zajął siódme miejsce. The Kinks zyskali międzynarodową popularność, a charakterystyczne brzmienie gitary stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń rockowych muzyków.

Jimmy Page z Led Zeppelin nagrał słynny riff? Plotka krążyła latami

Sukces "You Really Got Me" przyniósł jeszcze jedną historię, która przez lata budziła emocje wśród fanów klasycznego rocka.

Pojawiły się pogłoski, że słynnej partii gitarowej wcale nie zagrał Dave Davies, lecz Jimmy Page, późniejszy gitarzysta Led Zeppelin.

W latach 60. Page był cenionym muzykiem sesyjnym i rzeczywiście uczestniczył w nagraniach różnych wykonawców. Zdarzało mu się również współpracować z The Kinks. Nie oznaczało to jednak, że nagrał ich największy przebój.

W 2014 roku, gdy dokument BBC ponownie przypisał mu udział w "You Really Got Me", Dave Davies publicznie zaprotestował. Podkreślił, że to on stworzył charakterystyczne przesterowane brzmienie i wykonał gitarową solówkę.

Co istotne, sam Jimmy Page również zaprzeczał, jakoby grał na tym nagraniu. Potwierdzał to także producent Shel Talmy.



