Jak już zapowiadaliśmy, Piotr Lekki szykuje się do premiery swojego solowego debiutu "Ghost of Rock". Do sieci trafiła refleksyjna ballada "The In Between", która wyróżnia się spośród rockowego brzmienia całości albumu.

W nagraniu gitarzystę wsparli gościnnie Damian Michalski (wokalista TSA MNKWL), basista Robert Świątek (Evening Standard) i perkusista Sławek Puka (m.in. Blood Money, Brodka, Renata Przemyk). Dodatkowo słyszymy kwartet smyczkowy, który zaaranżował i poprowadził dyrygent Maciej Koczur.

Piotr Lekki w stanie zawieszenia

"To utwór o stanie zawieszenia, w którym się znajdujemy, gdy tracimy kogoś ważnego. Chciałem uchwycić ten moment, w którym tęsknota wydaje się nie do zniesienia. Głos Damiana oraz genialna aranżacja smyczków Macieja Koczura wniosły do tej kompozycji dokładnie taki klimat, o jaki wewnętrznie czuję i chciałem utrwalić - przestrzeń pełną nostalgii, bólu ale i piękna nadziei" - opowiada Piotr Lekki.

"Ta piosenka powstała pierwotnie dla moich dziadków, których już nie ma z nami od kilku lat, ale z czasem na myśl przychodziło mi coraz więcej ważnych dla mnie osób, które odeszły. Niestety ponad miesiąc temu pożegnaliśmy naszą mamę i piosenka nabrała dla mnie jeszcze innego wymiaru. To hołd dla wszystkich, których tak bardzo nam brakuje" - dodaje Piotr Lekki.

Piotr Lekki (TSA MNKWL) szykuje solowy album. Co już wiemy?

Na płytę "Ghost of Rock" pochodzący z Bochni muzyk zaprosił liczne gwiazdy hard rocka: w nagraniach udział wzięli perkusiści Vinny Appice (m.in. DIO, Black Sabbath) i Brian Tichy (m.in. Dead Daisies, Billy Idol, Whitesnake), gitarzyści Ron "Bumblefoot" Thal (eks-Guns N' Roses, Sons of Apollo), Rowan Robertson (DIO), Andre Nieri (Virgil Donati, x Grand Discovery), Andy Martongelli (Arthemis, David Ellefson) i Emiliano Tessitore (Carl Sentance, Tim "Ripper" Owens) oraz włoscy muzycy sesyjni, znani z cyklu koncertów "Bochnia Rocks", które Piotr Lekki prowadzi ze swoją żoną Elą: basista Francesco Caporaletti (m.in. Gus G, Vinnie Moore, Tim "Ripper" Owens), perkusiści Alessio Palizzi i Tita Tani.

Większość wokali nagrał wspomniany Damian Michalski, ale w dwóch utworach zaśpiewał także Robert "Sierściu" Mastalerz (4Szmery), z którym Piotr Lekki koncertuje i nagrywa w projekcie akustycznym SPiS (gitarzysta Dżemu Jerzy Styczyński, Piotr Lekki i Sierściu).

Gitarzystę wsparli również polscy koledzy: Artur Olkowicz (bas), Robert Świątek (bas), Sławek Puka (perkusja) i Adam Harris (bas).

Kim jest Piotr Lekki?

Gitarzysta, kompozytor i producent jest właścicielem KWART Studio i Leonardo27, gdzie realizuje brzmienie nadchodzącego wydawnictwa. Z grupą TSA MNKWL (powstała z udziałem muzyków klasycznego składu TSA) wydał album "Niezwyciężony".

Współpracował i dzielił scenę z takimi gwiazdami hard rocka, jak m.in. Paul Gilbert (Mr. Big), David Ellefson (eks-Megadeth) czy John Corabi (The Dead Daisies, eks-Motley Crue). Do Bochni sprowadził ok. 80 muzyków światowej sławy - na jego koncertach poza wyżej wymienionymi zagrali m.in. Simon Phillips (Toto), Michael Angelo Batio (Manowar), Richie Kotzen (Smith/Kotzen, The Winery Dogs, eks-Mr. Big, eks-Poison), Carmine Appice (Vanilla Fudge, Cactus, Rod Stewart), Stu Hamm (m.in. Joe Satriani, Steve Vai), Jennifer Batten (m.in. Michael Jackson, Jeff Beck), Virgil Donati (Asia), Alex Skolnick (Testament), Vinnie Moore (UFO), Doogie White (Rainbow, Michael Schenker, Yngwie Malmsteen), Carl Sentance (eks-Nazareth, eks-Krokus) i Tim "Ripper" Owens (KK's Priest, eks-Judas Priest, eks-Iced Earth).